110 Jahre „Espérance Esch“ müssen gebührend gefeiert werden. Die „Wantergala“ im März bildete den Auftakt. Am vergangenen Wochenende hat der Escher Turnverein mit der „Legends“-Gala in der Escher Sporthalle den großen Namen aus Film und Musik gehuldigt.

Rund 450 Turnerinnen und Turner, die von 31 Trainerinnen und Trainern flankiert wurden, waren auf den Turngeräten Barren, Trapezbock, Schwebebalken und Reck, auf der Bodenmatte oder dem Trampolin im Einsatz. Präsidentin Tessy Alesch hieß die Besucher herzlich willkommen, während Loïc Juchem für beste Stimmung sorgte und vor ausverkaufter Kulisse moderierte.

What A Feeling!

Während gut zwei Stunden, mit Pause zwischendurch, brachten die Turnerinnen und Turner der verschiedenen Kategorien Just Dance, Hip-Hop, Sweet Teens, Sweet Angels, Espoirs, Minis, Talent Pool, Modern Dance, Zumba und Ragga gewagte und gut einstudierte Übungen auf Musikstücke von Weltstars wie Freddie Mercury, Michael Jackson, Elvis Presley, Bob Marley, Amy Winehouse oder den Beatles vor.

Verstorbene Legenden wie George Michael von Wham!, Fred Astaire, The Notorious BIG, Avicii, Olivia Newton-John, Stan Lee, Robin Williams, Donna Summer und David Bowie erhielten ebenfalls eine Hommage. Funky Burlesque turnte auf das weltberühmte Musikstück „What A Feeling“ von Irene Cara. Die sehr zufriedene Tessy Alesch dankte allen Verantwortlichen für die gelungene Gala und rückte auch jene Helfer in den Fokus, die eher im Hintergrund stehen, aber ohne die ein solcher Abend nicht zustande kommen könnte: Musik- und Soundgestalter, Unterstützungsverein am Grillstand und auch das Personal der Halle. Beim feierlichen Abschluss mit „ABC“ von den Jackson 5 schwangen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer blau-gelbe Fähnchen der Ukraine.

Es geht aber noch weiter mit den Feierlichkeiten: Am 2. Juli wird der Bonaria Cup am Nachmittag in der Escher Sporthalle stattfinden. An der nationalen Meisterschaft werden rund 100 Turnerinnen und Turner zwischen sechs und neun Jahren aus den verschiedenen Vereinen des Landes gegeneinander antreten. Die „Espérance Esch“ mit ihren 550 Mitgliedern im Alter von sechs Monaten bis 75 Jahren zählt zu den größten Turnvereinen in Luxemburg.