Luxemburg / Ehemaliger Hofmarschall Guy de Muyser ist tot

Der ehemalige Hofmarschall, Diplomat und Jurist Guy de Muyser ist im Alter von 98 Jahren gestorben, wie RTL am Montagabend berichtete. 1970 wurde er von Großherzog Jean zum Hofmarschall ernannt und bekleidete dieses Amt zwölf Jahre lang. Anschließend war er Botschafter in Moskau und Brüssel bei der NATO, bevor er 1991 in den Ruhestand ging.

Auch im Ruhestand blieb De Muyser weiterhin aktiv: Von 2004 bis 2011 war er Präsident der Abtei Neumünster.