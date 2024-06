Musikfestival / Düdelingen rockt bei der „Fête de la musique“

Es ist ein Termin, den sich Musikliebhaber rot in ihren Kalender einschreiben: Am Wochenende fand in ganz Luxemburg wieder die „Fête de la musique“ statt. Vor allem in Düdelingen wurde abgerockt.

Nach der erfolgreichen Jubiläumsausgabe im Jahr 2023 geht die „Fête de la musique de Dudelange“ in ihr viertes Jahrzehnt. Am Samstag traten fast 60 internationale und nationale Konzerte auf nicht weniger als 14 Bühnen in der Innenstadt von Düdelingen auf und versetzten das Stadtzentrum erneut in einen positiven Ausnahmezustand. In diesem Jahr waren Michael Schulte und ClockClock die Headliner. Aber auch viele Luxemburger Künstler wie De Läb, Francis of Delirium, Cool Feet und The Tangerine Trees sind aufgetreten. Unsere Fotografen waren vor Ort und haben die schönsten Momente eingefangen.