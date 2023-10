Drogendealer festgenommen und in die Strafvollzugsanstalt in Sanem gebracht

Drogendealer in Luxemburg-Stadt festgenommen, Jugendlicher nach Überfall in Esch-Belval gestellt und junge Männer nach Diebstahl in Differdingen geflüchtet: keine ruhige Minute für die Polizei zu Wochenbeginn.

Bei einer Kontrolle von mehreren Personen am Montagabend in der rue de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt stellten die Polizeibeamten bei einem Mann einen starken Cannabisgeruch fest. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Da der Verdacht bestand, der Mann sei in Besitz von Betäubungsmitteln, führten die Beamten eine Körperdurchsuchung durch. Dabei fanden sie drei Päckchen Haschisch, eine Kokainplombe, mehrere Messer, eine Waage, Bargeld und mehrere Mobiltelefone. Die Gegenstände wurden alle beschlagnahmt und der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Der Mann wurde am Dienstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Nachdem dieser einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen hatte, wurde der Beschuldigte zur Untersuchungshaft an die Strafvollzugsanstalt in Sanem übermittelt.

Ein Jugendlicher sprach am Montagabend einen Jungen in der Nähe der Universität in Esch-Belval an und bat um eine Geldspende. Als das Opfer das Geld aus seiner Tasche nehmen wollte, griff der Täter zu und flüchtete mit dem gesamten Geld in Richtung Bahnhof. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten die tatverdächtige Person und drei weitere Jugendliche, die am Diebstahl beteiligt waren, im Zuge der Fahndung stellen. Bei einer der Personen wurde zudem Haschisch und Bargeld gefunden. Die Polizei erstellte eine Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in Differdingen: Hier hatten zwei vermummte junge Männer die Umhängetasche eines Jugendlichen in der rue Pierre Neiertz gestohlen. Die Angreifer flüchteten anschließend Richtung Cité Breitfeld. Das Opfer wurde bei dem Diebstahl nicht verletzt. Der Jugendliche hat eine Klage eingereicht und die Polizei Ermittlungen eingeleitet.