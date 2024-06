Polizei / Dreiste Diebe wollen sich Handtasche „zum Fotografieren ausleihen“

Ein alkoholisierter Fahrer prallte am Donnerstagabend gegen ein stationiertes Fahrzeug und danach gegen eine Hecke. Daraufhin fuhr er vom Unfallort weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das schreibt die Polizei in einem Polizeibericht am Freitag. Eine Streife habe ihn kurze Zeit später gestoppt. Der angetrunkene Mann sei aufbrausend geworden und habe einen Alkoholtest verweigert, woraufhin die Polizei ein provisorisches Fahrverbot ausstellte.

Die Polizei machte auf Anfrage des Staatsanwalts in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Alkoholkontrollen in Altwies und in Filsdorf. Laut Bericht sei bei 111 Autofahrern eine summarische Atemuntersuchung durchgeführt worden. In acht Fällen sei der Test positiv ausgefallen und es seien Protokolle beziehungsweise gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt worden. Drei Führerscheine seien an Ort und Stelle eingezogen worden. Außerdem seien drei Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt worden.

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr einem Mann in Echternach die Handtasche entrissen und sind geflüchtet, meldet die Polizei außerdem. Zuvor hätten sie behauptet, „sich die Handtasche zum Fotografieren ausleihen zu wollen“. Die Polizei ermittelt.