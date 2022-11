Drei Arbeiter sind am Mittwoch gegen 11 Uhr bei einem schweren Arbeitsunfall in Luxemburg-Stadt verletzt worden. Auf der Baustelle sollte ein großes Fenster (5×3 m) in der oberen Etage eines Gebäudes in der rue du Commerce ausgetauscht werden. Dafür wurden Saugnäpfe an dem Fenster befestigt, das anschließend mit einem Kran an den Zielort manövriert werden sollte. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Mittwoch hervor. Doch gleich, nachdem der Kran das Fenster nur einige Zentimeter anhoben hatte, lösten sich die Saugnäpfe und das Fenster kippte um. Es fiel auf einen Arbeiter und klemmte dabei dessen Beine ein.

Mehrere Arbeiter eilten ihrem Kollegen zur Hilfe: Sie schafften es, das schwere Fenster anzuheben und den darunter eingeklemmten Mann herauszuziehen. Der Verunfallte wurde sogleich ins Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, wurde er nur „verhältnismäßig leicht verletzt“, darf das Krankenhaus vorerst aber noch nicht verlassen, schreibt die Polizei.

Das Opfer wurde jedoch von zwei weiteren Arbeitern ins Krankenhaus begleitet. Einer hatte sich bei der Bergung seines Kollegen Schnittverletzungen an der Hand zugezogen. Der zweite wurde ebenfalls vom umfallenden Fenster erwischt und zu Boden geschleudert. Auch er erlitt laut Polizeiaussagen leichte Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Arbeitsunfall in Kenntnis gesetzt und die Gewerbeinspektion (ITM) führt rechtliche Ermittlungen zum Unfallgeschehen durch, so die Polizei. (Red.)