Bosnien-Herzegowina / Drei tote Angestellte bei Schießerei in Gymnasium

Der mutmaßliche Täter soll nach Medienberichten der Hausmeister gewesen sein, unter den Opfern ist der Schuldirektor. Kinder waren keine betroffen, in Bosnien sind noch Ferien.

Bei einer Schießerei in einem Gymnasium der nordbosnischen Kleinstadt Sanski Most sind drei Schulangestellte getötet worden. Der mutmaßliche Täter richtete anschließend die Waffe gegen sich selbst und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei des Kantons Una-Sana, in dem die Kleinstadt liegt.

Nach Informationen des bosnischen Nachrichtenportals „klix.ba“ handelte es sich bei den Opfern um den Schuldirektor, seine Sekretärin und eine Englischlehrerin. Der mutmaßliche Täter soll der Hausmeister der Schule sein. Seine Motive sind bislang unklar. Medien sprachen von Meinungsverschiedenheiten des Angestellten mit der Schulleitung.

In Bosnien-Herzegowina sind derzeit noch Schulferien, weshalb zum Tatzeitpunkt kein Unterricht stattfand. Allerdings sei eine größere Zahl von Lehrern vor Ort gewesen, die die Bluttat zutiefst schockiert habe, berichtete das in der Kantonshauptstadt Bihac ansässige regionale Portal „krajina.ba“.