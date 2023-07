Die DP hat am Freitagabend ihre Spitzenkandidaten für die vier Bezirke bekannt gegeben – und erklärt, dass Xavier Bettel der nationale Spitzenkandidat sein wird. „Die regionalen Spitzenkandidaten sind Xavier Bettel und Yuriko Backes (Zentrum), Claude Meisch und Max Hahn (Süden), Fernand Etgen und Marc Hansen (Norden) sowie Lex Delles und Carole Hartmann (Osten)“, heißt es in der Pressemitteilung der Partei. Die restlichen Kandidaten und die Wahlkampagne der DP sollen am 15. Juli vorgestellt werden.