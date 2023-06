Das Francofolies-Festival wird die Stadt Esch/Alzette wieder für vier Tage, vom 8. bis zum 11. Juni, beleben. Nach dem Erfolg vom letzten Jahr werden international bekannte Künstler wie DJ Snake, Angele oder Orelsan in der „Minettemetropole“ für Stimmung sorgen.

Die Türen öffnen zwischen 17 Uhr und 20 Uhr an vier unterschiedlichen Standorten: dem Galgenberg, der Kulturfabrik, dem Escher Theater und dem „L’Arche“ in Villerupt. Das Festival Francofolies steht ganz im Zeichen des multikulturellen Zusammenlebens in Luxemburg und besonders der Vielfältigkeit der Stadt Esch, alles im Zusammenhang mit der Natur.

Über drei Tage versucht das Festival, sich in das Projekt „Green Events“ zu integrieren, das vom Umweltministerium ins Leben gerufen wurde. Um an den Veranstaltungsort zu kommen, werden Busse von Arlon, Metz und Thionville organisiert, und für Abenteuerlustige gibt es auch die Möglichkeit, vor Ort zu campen. (Anne Lauer)