Noch dauert es eine Weile bis Luxemburg nach knapp 30 Jahren Abwesenheit wieder mit einem eigenen Kandidaten beim Eurovision Song Contest mitfiebern kann. Wer den Wettbewerb 2024 nicht abwarten kann, der kann sich bereits jetzt in Stimmung bringen. Der 25-jährige Joel Marques Cunha aus Differdingen stellte sich am Sonntag (24. September) der Jury von „The Voice of Germany“ bei den Blind Auditions – und er lieferte ab. Er überzeugte mit dem Song „Way Down We Go“ von Kaleo. Alle vier (beziehungsweise fünf) Jurymitglieder wollten den Kandidaten aus Luxemburg in ihr Team aufnehmen.

Die Rapperin Shirin David blockte sogar ihren Kollegen Ronan Keating und verhinderte dadurch, dass Marques Cunha seinem Team beitreten konnte. Letztlich fiel die Wahl des Differdingers auf Bill und Tom Kaulitz von der bekannten Band Tokio Hotel. Auch der italienische Musiker (Vintage Vegas) und Fernsehmoderator Giovanni Zarrella versuchte Marques Cunha für sich zu gewinnen.

Nach seinem Auftritt wurde Marques Cunha in einem kurzen Einspieler vorgestellt. Der Erzieher lebt zusammen mit seiner Mutter und einer von insgesamt drei Schwestern in einem Haus in Differdingen.