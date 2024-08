Differdingen / „Diff City Beats“ am Freitagabend: Musik mit Strandfeeling

Es sich im Liegestuhl gemütlich machen, die Zehen in den Sand graben und dabei einen kühlen Cocktail genießen – mitten in Differdingen ist das aktuell auf der place du Marché möglich. Am Freitagabend verwandelte sich der „Diffbeach“ wieder in ein Open-Air-Konzert: DJane Miss Sappho, Rapper Ledé Milestone sowie die Musiker Don Gio und BC One traten bei den „Diff City Beats“ auf. Bis zum 11. August stehen noch weitere musikalische Performances auf dem Programm. Der Strand wird noch länger, nämlich bis zum 1. September, bleiben. Er ist täglich zwischen 11 Uhr und 22 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen gibt es unter differdange.lu und in den sozialen Medien.