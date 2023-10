Diesel wird am Samstag 8 Cent günstiger – Super-98-Preis sinkt ebenfalls

Alle, die ihr Fahrzeug mit Diesel oder Super 98 betanken, können sich am Samstag freuen: Die beiden Kraftstoffsorten werden um Mitternacht mehrere Cent billiger. Das erklärt das Energieministerium am Freitagabend in einer Pressemitteilung. Der Diesel-Literpreis sinkt um 8,3 Cent und kostet dann 1,601 Euro, beim Super-98-Benzin wird es 8,3 Cent günstiger, der Sprit kostet dann 1,778 Euro.

Auch beim Heizöl geht der Preis am Samstag ordentlich runter. Die 10-ppm-Variante wird um 8,2 Cent günstiger und kostet dann 1,044 Euro. Der Preis vom 50-ppm-Heizöl sinkt um 8,3 Cent und wird dann 1,025 Euro kosten.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).