Diesel wird am Donnerstag teurer

Nach dem Super 98 nun der Diesel: Dieser wird ab Donnerstag in Luxemburg teurer: Der Literpreis des Kraftstoffs steigt um Mitternacht um 2,2 Cent. Diesel kostet dann 1,462 Euro. Das schreibt das Energieministerium am Mittwochabend in einer Pressemitteilung. Der Preis für Super 95 bleibt hingegen unverändert bei 1,541 Euro. Super 98 kostet weiterhin 1,773 Euro pro Liter.

Das schwefelfreie 10-ppm-Heizöl wird ebenfalls teurer. Der Literpreis steigt bei einer Abnahme von mindestens 1.500 Litern um 2,2 Cent.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA)