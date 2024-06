Luxemburg-Gare / Diebe stehlen Kreditkarten – und gehen dann shoppen

Diebe waren am 1. März 2023 zwischen 12.09 Uhr und 13.07 Uhr an mehreren Orten im hauptstädtischen Bahnhofsviertel unterwegs. Ihr Ziel: Kreditkarten stehlen. Und nach erfolgreicher Tat? Waren die Betrüger in der Oberstadt shoppen und Geld abheben. Das meldet die Polizei in einem Presseschreiben vom Mittwoch. Die Beamten suchen jetzt nach der Identität der in den Bildern dargestellten Personen.

Hinweise zur Identifikation der gesuchten Personen können beim Kommissariat Remich/Mondorf unter der E-Mail-Adresse police.remichmondorf@police.etat.lu oder per Telefon unter der Nummer 244 77 1000 gemeldet werden.