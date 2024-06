Luxemburg / Diebe durchwühlen Einfamilienhaus und flüchten mit Diebesgut

Einbrecher drangen am Mittwochnachmittag in Liwingen in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten mehrere Räume, schreibt die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Die Täter seien anschließend mit dem Diebesgut geflüchtet.

Am Donnerstagmorgen wurde ebenfalls eingebrochen – dieses Mal in ein Firmengebäude in Strassen. Die Täter konnten ins Innere des Gebäudes eindringen und den Inhalt einer Kasse stehlen. Auch hier konnten die Täter flüchten, schreibt die Behörde.

In beiden Fällen war die Spurensicherung vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet.