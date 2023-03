Die Zahl der Arbeitssuchenden ist in Luxemburg leicht gestiegen – gleichzeitig meldet die Arbeitsagentur ADEM wieder eine höhere Zahl an offenen Arbeitsplätzen. So waren 15.650 Menschen Ende Februar beim Arbeitsamt eingeschrieben. Die Arbeitslosenquote betrug 4,8 Prozent.

Die Luxemburger Arbeitslosenquote ist im Februar 2023 im Vergleich mit Januar leicht gesunken, wie am Montagmorgen aus einer Pressemeldung der Luxemburger Arbeitsagentur ADEM hervorgeht. Die Zahl der Arbeitssuchenden lag zum Monatsende bei 15.650 Personen. Das sind 151 Menschen weniger als vor einem Monat, als ihre Zahl um 41 gewachsen war. Im Vergleich zum Februar des vergangenen Jahres entspricht das allerdings einem Anstieg von 310 Personen.

„Die vom Statec berechnete saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug 4,8 Prozent und lag damit leicht unter dem Vormonatswert von 4,9 Prozent“, schreibt das Statistikamt. Insgesamt hatten sich im Januar 2.294 Einwohner neu bei der ADEM angemeldet. Das sind 446 Personen – bzw. 24,1 Prozent – mehr als im Vormonat. Die Neuanmeldungen in diesem Monat beinhalten 67 Anmeldungen von Personen mit vorübergehendem Schutz (Geflüchtete aus der Ukraine).

Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Verlauf seit Februar 2021 Foto: Screenshot / ADEM

Die Zahl der in Luxemburg wohnenden Arbeitssuchenden, die Vollarbeitslosengeld beziehen, stieg im Jahresvergleich um 538 Personen – oder 7,1 Prozent – auf 8.093. Die Arbeitgeber meldeten dem ADEM dem im Februar 3.389 offene Stellen – ein Rückgang von 3,4 Prozent im Vergleich zum Februar des vergangenen Jahres. Die Zahl der verfügbaren Stellen belief sich am 28. Februar 2023 auf 11.271. Der Anstieg betrug im Jahresvergleich also 2,2 Prozent.

Verglichen mit Juni 2022, als der nationale Arbeitsmarkt die niedrigste Zahl an Menschen auf Arbeitssuche seit Mitte 2012 verbucht hatte, ist es jedoch ein Zuwachs von immerhin 2.012 Menschen. Besonders in den Monaten Juli, Oktober und Dezember war die Zahl der Arbeitssuchenden wieder spürbar gewachsen.

Doch trotz der Verschlechterung in den letzten paar Monaten bleiben die Zahlen, verglichen mit den letzten zehn Jahren, insgesamt gut. Seit dem coronabedingten Höhepunkt der Zahlen im April 2020 ist die Zahl der bei der ADEM eingeschriebenen Menschen auf Arbeitssuche um rund 4.603 Personen geschrumpft.