Gleich nach den Wahlen vom vergangenen Sonntag stand fest, dass die CSV zusammen mit der DP eine Koalition in der Distriktshauptstadt bilden und damit die LSAP, die während der letzten Jahre über eine absolute Mehrheit im Diekircher Gemeinderat verfügte und bei den Wahlen am 11. Juni gleich zwei Sitze verlor, in die Opposition drängen würde.

Der Erstgewählte auf der CSV-Liste, Charles Weiler, wurde sehr schnell als Bürgermeister gehandelt, dem Erstgewählten auf der DP-Liste, José Lopes Gonçalves, teilte man den Posten des Ersten Schöffen zu. Bis dato unklar war aber die Besetzung des zweiten Schöffenpostens, der an die CSV gehen sollte. Nach internen Unterredungen sowie Absprachen mit dem Koalitionspartner gab die CSV nun bekannt, dass der Zweitgewählte auf ihrer Liste, Dr. Paul Bonert, dieses Amt übernehmen wird. (roi)