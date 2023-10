Es ist die Woche der großen Gesten Richtung Moskau. Am Montag das vertraulich vorbereitete erste Treffen der EU-Außenminister außerhalb der EU – in Kiew. Am Donnerstag die Zusammenkunft von vier Dutzend Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Granada. Doch das damit verknüpfte Einstehen gegen Russlands Krieg ist mehr als brüchig geworden. EPG-Mitglied Serbien lässt Truppen an der Grenze zum EPG-Mitglied Kosovo aufmarschieren. EPG-Mitglied Aserbaidschan hat die mit EPG-Mitglied Armenien verbunden gewesene Region Berg-Karabach besetzt. Und dann setzen auch noch die Wahlen in der Slowakei ein denkbar düsteres Zeichen.

Angesichts des Wahlsieges mit Parolen aus dem Werkzeugkasten russischer Manipulation dürften im Kreml die Krimsektkorken geknallt haben. Bei dieser Richtungswahl wussten die Wähler sehr genau, was sie taten, als sie denen die meisten Stimmen gaben, die eine Nähe zu Russland zelebrieren, antiamerikanische Reflexe befeuern, die EU-Werte schleifen und die Unterstützung der Ukraine beenden wollen. Diplomaten verweisen auf die relativ geringe Größe des Landes. Außerdem ist eine radikale Abkehr Bratislavas von Brüssel und den Russland-Sanktionen noch nicht ausgemacht. Die Koalitionsgespräche werden schwierig und sind inhaltlich nicht vorentschieden. Doch die unbändige Freude von Putin-Freund Viktor Orbán über das Abschneiden Ficos spricht für sich. Gut möglich, dass sich die EU künftig von zwei Mitgliedern erpresst sehen wird, wenn es Einstimmigkeit braucht.

Totengräber der europäischen Vision

Die slowakischen Wahlen liefern oberflächliche Erleichterung, da es die Faschisten nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schafften. Doch schwer wiegt der Umstand, dass sozialdemokratische Politik nicht automatisch mit Parteien verbunden werden kann, die sich sozialdemokratisch nennen, liberale Politik nicht mit jenen, die sich Liberale nennen. Beide Strömungen waren in Bratislava nicht vor links- und nationalpopulistischem Stimmenfang gefeit. Das bedeutet, dass bei den nächsten Europa-Wahlen nicht nur die rechte Mitte ein Problem mit Rechtspopulisten hat, sondern auch die linke Mitte mit Linkspopulisten – und beide mit dem Nationalismus, dem Totengräber der europäischen Vision.

Mag die Zielvorgabe der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock für eine EU von Lissabon bis Luhansk auch noch so griffig sein, die Wolken über dem Tag der Deutschen Einheit als Ergebnis europäischer Einigkeit waren selten so dunkel angesichts der sichtbar werdenden Spaltungen in Europa. Das Verfangen russischer Narrative in großen Teilen auch der deutschen Bevölkerung machen diesen Befund nur noch bedrückender.