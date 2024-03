Die Sommerzeit beginnt am Wochenende – Was Schlafforscher raten

Am 31. März beginnt wieder die Sommerzeit. Die Uhr wird eine Stunde nach vorne gestellt – was auch eine Stunde weniger Schlaf bedeutet. Einige Forscher raten deshalb, mit der Umgewöhnung schon früher anzufangen.

Am Wochenende wiederholt sich ein bei vielen Menschen ungeliebtes Ritual: Am Sonntag um 2 Uhr springt die Zeit auf Funkuhren und anderen elektronischen Zeitmessern eine Stunde nach vorn auf 3 Uhr – und damit von der Normal- auf die Sommerzeit. Wer die Zeit an seiner Uhr noch per Hand einstellt, muss den Stundenzeiger eine Runde nach vorn drehen.

Ungeliebte Zeitumstellung

In Luxemburg halten viele Menschen wenig von den jährlich zwei Zeitumstellungen. In einer Umfrage von TNS-Ilres aus dem Jahr 2018 sagen rund 75 Prozent der Bürger des Großherzogtums, dass sie künftig die Uhr nicht mehr umstellen wollen.

65 Prozent der Luxemburger sprechen sich für die Sommerzeit und rund 25 Prozent für die Winterzeit aus – falls sie sich für eine entscheiden müssten. Etwa zehn Prozent sind unschlüssig, welche Zeit sie bevorzugen.

Und was sind die Gründe der Luxemburger für die Abschaffung der Zeitumstellung? 34 Prozent meinen, dass es eine veraltete Maßnahme sei, die keinen wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen hat und 33 Prozent finden, dass sie den Biorhythmus stört.

Mit Umgewöhnung früher anfangen

Einige Schlafforscher raten deshalb auch, mit der Umgewöhnung schon früher anzufangen. Demnach ist es sinnvoll, den Tagesrhythmus etwa schon am Samstag um eine halbe Stunde vorzuverlegen – also 30 Minuten eher als üblich aufzustehen, zu essen und zu Bett zu gehen. Eine Stunde früher aufzustehen, sei für manchen ein großes Problem, betonen sie außerdem. Es mangle dann an Leistungsfähigkeit, und die Unfallgefahr steige.

EU-Pläne auf Eis

Tatsächlich wird in der EU seit langem über ein Ende der Zeitumstellung diskutiert. Konkret plante die Europäische Union dies ab 2018, die EU-Kommission legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Das Europäische Parlament stimmte sogar zu, verschob aber das für 2019 geplante Ende der Zeitumstellung auf 2021. Doch tatsächlich zogen die Mitgliedstaaten nicht mit und legten die Pläne auf Eis.

Das Kernproblem der EU-Diskussion ist eine Uneinigkeit, welche Zeit sich überhaupt durchsetzen soll – die sogenannte Normalzeit, also die jetzt auslaufende Winterzeit, oder die Sommerzeit. Ein Flickenteppich mit mehreren Zeitzonen soll vermieden werden, manche EU-Staaten sind grundsätzlich gegen das Ende der Zeitumstellung.

Energiespareffekt umstritten

Die Sommerzeit wurde das erste Mal 1977 in Luxemburg eingeführt. In der EU gilt die einheitliche Sommerzeit seit 1996. Die ursprüngliche Idee dahinter war es, Energie einzusparen. Dahinter steckte die Überlegung, dass weniger Beleuchtung und damit weniger Strom verbraucht werden, wenn sich der Tag um eine Stunde nach vorn „verschiebt“. Kritiker führen aber seit jeher ins Feld, dass die Zeitumstellung ihren ursprünglichen Zweck nicht erfüllt.

Laut Umweltbundesamt in Deutschland gibt es an der einen Stelle Einsparungen, an der anderen aber einen Mehrverbrauch. Wenn die Menschen wegen der Sommerzeit beispielsweise morgens eine Stunde früher aufstehen, ist es etwas kälter und dunkler, so dass der Verbrauch für Beleuchtung und Heizung höher ist. Abends ist es hingegen länger hell, weshalb das Licht später eingeschaltet wird.