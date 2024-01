In Hesperingen ist die Alzette merklich angestiegen. Einige Neugierige sind im Stadtzentrum unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Einen Einfluss auf die Verkehrssituation hat der viele Regen am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr nicht. Sandsäcke vor den Garagen und Hauseingängen sollen die an der Alzette gelegenen Gebäude vor dem Wasser schützen. Einer Anwohnerin vergeht das Lächeln trotz Sorge nicht.

Christele Liste-Guillaume Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Obwohl das Wasser in Hesperingen am Mittwochmorgen nur wenige Meter von einigen Haustüren und Garagentoren entfernt ist, scheinen die Menschen in der rue de l‘Alzette die Situation noch einigermaßen entspannt sehen zu können. „Vor zwei Jahren war es viel mehr Wasser. Bis zu den Knien reichte es mir. Und der Keller war vollgelaufen“, erzählt Anwohnerin Christele Liste-Guillaume, die von der Haustür aus auf das bräunlich gefärbte Wasser, gleich gegenüber ihrer Haustür, blickt. Zeitweise ist es sich nur knapp fünf Meter von ihrem Hauseingang entfernt, um kurze Zeit später wieder zurückzugehen – und dann wieder anzusteigen.

Bereits am Dienstagabend wurde Christele Liste-Guillaume von Gemeindemitarbeitern mit Sandsäcken versorgt. Aufeinandergestapelt liegen diese nun vor der Haustür. Auch am Mittwochmorgen sind ständig Mitarbeiter von der Gemeinde vor Ort, um die Lage im Blick zu behalten und mit den Anwohnerinnen und Anwohnern in Kontakt zu bleiben. Ihr Auto hat Christele Liste-Guillaume schon am Tag zuvor an einem sicheren Ort untergestellt. „Jetzt kann ich nichts weiteres tun, außer abzuwarten und immer wieder den Keller zu kontrollieren“, erzählt die freundliche Anwohnerin der rue de l‘Alzette, der das Lächeln trotz Sorge nicht vergeht.

Auch einer ihrer Nachbarn ist weiter positiv gestimmt und weist darauf hin, dass das Wasser im Juli 2021 höher stand. Freigenommen hat er sich dennoch, um im Notfall reagieren zu können.

Eventlocation überflutet

Auch das Chalet im „Hesper Parc“ steht aktuell unter Wasser. In kommender Zeit sollten dort mehrere Events stattfinden, unter anderem ein „Thé dansant“ am Sonntag. Dieses ist abgesagt, wie die Gemeinde auf ihrer Webseite mitteilt. „Präventiv wurde die Veranstaltung abgesagt. Heute Morgen ging es plötzlich ratzfatz, als das Wasser in den Park gelaufen kam. Inzwischen ist die Lage einigermaßen überschaubar und wir hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“, erklärt Bürgermeister Marc Lies (CSV) am Mittwoch gegen 12 Uhr, nachdem es in den Stunden zuvor nicht mehr allzu viel geregnet hat. Bei der Gemeinde hofft man darauf, die Eventlocation so schnell wie möglich wieder herzurichten, damit die geplanten Aktivitäten stattfinden können.

Auch Holzstände des bereits beendeten Weihnachtsmarktes in dem Park stehen zum Teil unter Wasser. Sie werden noch einige Zeit stehen bleiben, bis sie wieder trocken sind.