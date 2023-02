Am Sonntag, dem 26. Februar, feiert Schifflingen mit der 33. Kavalkade des lokalen Vereins „Folklorama“ Karneval. Dieses Jahr haben die Organisatoren eine Neuerung parat: eine „Fuesparty“ in der lokalen Mehrzweckhalle.

1986 waren einige Schifflinger spontan durch die Straßen gezogen, die erste organisierte Kavalkade fand 1988 statt, 1991 wurde der Umzug wegen eines schweren Attentats im Ausland abgesagt. Wäre die Schifflinger Kavalkade wegen Corona nicht zweimal ausgefallen, würde dieses Jahr die 35. Auflage gefeiert werden. Für dieses Comeback haben die Organisatoren eine Neuerung parat: eine richtige „Fuesparty“ (mit Käpt’n Ändä & Matrous K1000 and the Hütties, DJ Raymond Delavega und Dieter D) in der örtlichen Mehrzweckhalle. „Sonst haben wir zwar auch eine Party organisiert, aber unter freiem Himmel, und das war natürlich immer wetterabhängig“, sagt der Präsident der Vereinigung „Folklorama“, Scott Kries.

Seit 18 Jahren leitet er den kleinen Verein. Bevor er Präsident wurde, fand die Kavalkade stets am Faschingssonntag statt, am gleichen Tag wie die in Diekirch. Das brachte aber Probleme: Einige Gruppen konnten deswegen nur jedes zweite Jahr in Schifflingen mit von der Partie sein. So wurde die Veranstaltung auf den darauffolgenden Sonntag verlegt. „Dofir sinn ech schéin hei geschleeft ginn“, sagt Kries, doch die Aufregung habe sich inzwischen gelegt, denn die Besucherzahlen geben ihm offenbar Recht: Die bis dato letzte Kavalkade 2020 hatte rund 7.000 Zuschauer angelockt. 2019 musste sie wegen Sturmwetter in den April verlegt werden und da seien schätzungsweise zwischen 10.000 und 20.000 Menschen gekommen.

Doch so ausgelassen es am 26. Februar hergehen wird: Das alles bedeutet viel Arbeit für die Organisatoren. Neben den Vorbereitungen, die bereits kurz nach den Sommerferien begannen, wird es für sie auch am Rande der Veranstaltung viel zu tun geben.

Süßigkeiten wurden teurer

Jeder Verein braucht Geld, vor allem bei den steigenden Kosten, und die betreffen auch Süßigkeiten: Deren Preis habe sich innerhalb kurzer Zeit verdreifacht, wenn nicht sogar vervierfacht, sagt Kries. Es werden rund eine Tonne Kamellen ausgeteilt, neben 30.000 Chipstüten, Bier und Sekt. Insgesamt kostet der Umzug zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Zum größten Teil finanziert der Verein den Umzug durch Eintrittskarten. Ein Teil des Geldes geht an die anderen teilnehmenden Vereine und Gruppen (dieses Jahr sind es 38 aus Luxemburg und den drei Nachbarländern): Sie erhalten je nach Ausmaß ihrer Darbietungen zwischen 150 und 1.300 Euro. 2020 waren es noch 48 Gruppen; der Rückgang habe wohl mit der Corona-bedingten Pause zu tun, mutmaßt Kries.

Der Flyer zur diesjährigen Auflage Foto: Folklorama

Das noch vor Jahren leidliche Problem des Abfalls wird dieses Mal wohl erheblich geringer ausfallen. Seit Beginn 2023 darf bei öffentlichen Veranstaltungen kein Einweggeschirr aus Plastik mehr benutzt werden. Zudem hatte die Schifflinger Gemeinde bereits vor Jahren ein Konfettiverbot bei der Kavalkade beschlossen. „Kinder werden zwar nicht daran gehindert, etwas Konfetti am Rande der Kavalkade zu streuen, doch die teilnehmenden Gruppen dürfen keines mehr benutzen“, sagt Kries.

Eine weitere Neuerung dieses Jahr ist, dass die Linie 4 der TICE-Busse zwischen 12.00 und 24.00 Uhr an dem Tag einen zusätzlichen Halt auf dem früheren Parkplatz der ArcelorMittal-Zentrale (Parking Aloyse Meyer) macht. Die Narren die ihren Wagen dort abstellen und zur „Fuesparty“ gehen, können außerdem davon profitieren, dass die Busse auf dem Rückweg in der rue Denis Netgen direkt vor dem „Hall polyvalent“ halten.

Infos – Kavalkade: von 15.00 bis 17.30 Uhr

– „Fuesparty“ in der Mehrzweckhalle: ab 17.00 Uhr

– Route: rue Basse, rue de l’Eglise, rue Dicks, rue de la Paix, avenue de la Libération, rue Basse

– Parkplätze: CFL Bahnhof, Schule Lydie Schmit, Hall polyvalent, Fußballplätze 1 & 2, Parking rue Drüsenheim

– Tickets kosten 7 Euro (5 Euro im Vorverkauf bei: Maison Schneider, Coiffure Kockhans, Bijouterie Mon Cadeau, Fleurs en Fleurs, Coiffure Nikki’s, Coiffure Tesse, Art’s On, Librairie Conwentz, Schëfflenger Stuff, Buvette 3. Halbzäit, Coiffure Fantaisie, De Gréngen Tom)