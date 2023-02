Die runderneuerte Tankstelle in Esch-Lallingen soll im April/Mai eröffnet werden

Bis April-Mai soll die neue Tankstelle in Lallingen fertig sein. Viel Arbeit liegt unterm Boden. Dort wurden die gigantischen Treibstofftanks sowie die Leitungen ersetzt. (Foto: Editpress/Alain Rischard)

Aral modernisiert seine Tankstelle in Lallingen, am Ortseingang von Esch. Im Frühjahr soll Eröffnung der komplett neuen Anlage sein.

Ortsunkundigen war sie stets eine wertvolle Orientierungshilfe: Gemeint ist die Aral-Tankstelle an der Kreuzung der Luxemburger Straße und des Boulevard Aloyse Marx in Esch/Alzette. Direkt gegenüber liegt die Lallinger Kirche und auf der anderen Seite eine Apotheke. Bis zur Kulturfabrik ist es nicht weit.

1996 wurde die erste Tankstelle an der damals schon belebten Kreuzung gebaut. Seit Mai 2022 hat sie geschlossen. Binnen kurzer Zeit wurde das Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Auch die alten unterirdisch liegenden Treibstoffbehälter und Leitungen wurden entfernt sowie der Boden saniert.

Die alte Station sei an ihre Grenzen gestoßen und in vielerlei Hinsicht einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen, so Romain Hoffmann, Geschäftsführer von Aral Luxemburg. Im Zeitraum April-Mai dieses Jahres soll die neue Tankstelle eröffnet werden. Zwölf Autos können dann gleichzeitig die klassischen Treibstoffe tanken. Zudem wird es drei Power-Ladestationen für insgesamt sechs Elektroautos geben.

Die Tankstelle bekommt einen völlig neuen Look, mit einer transparenten Glas- und Stahlkonstruktion im Industriedesign, wie es heißt – und mit viel Blau. Herausragendes Merkmal dürfte der neue Shop sein, der in Zusammenarbeit mit Auchan entsteht. Mit 330 m2 wird er nicht nur größer sein als der bisherige, sondern auch übersichtlicher gegliedert. Eine moderne Autowaschanlage mit Wasseraufbereitungsanlage soll das Angebot abrunden. Gänzlich neu wird sein, dass Auf- und Abfahrt nur noch am Bd. Aloyse Marx liegen, zur Luxemburger Straße hin wird der Weg für Autofahrer geschlossen.

Aral ist seit 66 Jahren in Luxemburg präsent und betreibt hier 57 Tankstellen. Mit der Autobahntankstelle in Berchem verfügt die Gesellschaft laut eigenen Informationen über die umsatz- und absatzstärkste Station des gesamten Konzerns. Die Aral Luxemburg S.A. gehört zur BP-Gruppe. (mago)