Der Polizei werden in der letzten Zeit Fälle gemeldet, in denen Personen per E-Mail dazu aufgefordert werden, Geld zu überweisen, um so nicht Opfer eines vermeintlichen Auftragsmörders zu werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei am Donnerstagmorgen hervor. Hierbei handelt es sich um Betrug. Mittels der E-Mails wird versucht, die Empfänger unter Druck zu setzen. Es heißt, der Mörder sei bereit, gegen eine gewisse Geldsumme seinen Auftrag nicht auszuführen und stattdessen Informationen über seinen Auftraggeber zu veröffentlichen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Es wird dazu geraten, die E-Mail auf keinen Fall zu beantworten und diese umgehend zu löschen und den Absender zu blockieren.

Wer Opfer dieser Betrugsmasche geworden ist, soll eine Klage bei der Polizei einreichen.