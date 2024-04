Der Polizei ist es gelungen, am Dienstag einen mutmaßlichen Ladendieb festzunehmen. Das geht aus dem Polizeibericht am Mittwoch hervor. Am späten Dienstagmorgen ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Avenue de la Gare im Bahnhofsviertel der Hauptstadt. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, konnten noch weitere Ladendiebstähle mit dem mutmaßlichen Täter in Verbindung gebracht werden, schreibt die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Festnahme des Verdächtigen an. Dieser wurde am Mittwochmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.