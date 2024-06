Baustelle / Die neue Deckschicht auf der A13 könnte ab Freitag für Verkehrsprobleme sorgen 

Ab Freitag gegen 22.00 Uhr bis Montag gegen 6.00 Uhr wird zwischen dem Autobahnkreuz Frisingen und dem Kreuz von Bettemburg auf der Autobahn A13 in Richtung Esch die Deckschicht erneuert.

Die Straßenbauverwaltung meldet eine Baustelle zwischen der Autobahnauffahrt Frisingen und dem Kreuz von Bettemburg auf der Autobahn A13 in Richtung Esch. Ab Freitag gegen 22.00 Uhr bis Montag gegen 6.00 Uhr werde dort die Deckschicht erneuert.

Die Behörde plant folgende Sperrung:

Die Autobahn A13 in Richtung Esch zwischen der Autobahnauffahrt Frisingen und dem Kreuz von Bettemburg.

Die Autobahnauffahrt Frisingen in Richtung Bettemburg;

Die Autobahnauffahrt Frisingen in Richtung Schengen;

Die Ausfahrt Frisingen in Richtung Bettemburg;

Die Autobahnausfahrt Hellingen in Richtung Bettemburg;

Die Autobahnauffahrt Hellingen in Richtung Bettemburg;

Die Auffahrt von der A3 aus Richtung Metz auf die A13 in Richtung Esch;

Die Auffahrt der A3 aus Luxemburg auf die A13 in Richtung Schengen;

Die Auffahrt von der A13 aus Schengen auf die A3 in Richtung Metz;

Folgende Umleitungen werden laut der Straßenbauverwaltung eingerichtet:

Der Verkehr auf der A13 wird zwischen der Anschlussstelle Frisingen und dem Bettemburger Kreuz im Gegenverkehr auf einer Spur pro Richtung betrieben und die Höchstgeschwindigkeit ist auf 70 km/h begrenzt.

Der Verkehr von der N3 in Richtung A13 wird ab der Anschlussstelle Frisingen über die N3, die N13, die N16 und die Anschlussstelle Altwies abgeleitet.

Der Verkehr von der A13 aus Schengen in Richtung Frisingen wird ab der Anschlussstelle Frisingen über die A13 nach Bettemburg, die Anschlussstelle Büringen, die A13 in Richtung Schengen und die Anschlussstelle Frisingen umgeleitet.

Der Verkehr von der A13 aus Richtung Schengen und in Richtung Hellingen wird ab der Anschlussstelle Hellingen über die A13 nach Bettemburg, die Anschlussstelle Büringen, die A13 in Richtung Schengen und die Anschlussstelle Hellingen umgeleitet.

Der Verkehr von der N13 in Richtung A13 nach Bettemburg wird ab der Anschlussstelle Hellingen über die N13, CR161 und den Verteiler Büringen umgeleitet.

Der Verkehr von der A3 aus Richtung Metz und in Richtung A13 nach Esch wird ab dem Bettemburger Kreuz über die A3 in Richtung Luxemburg, den Kreisverkehr Gluck, die A3 in Richtung Metz und das Bettemburger Kreuz umgeleitet.

Der Verkehr der A3, aus Luxemburg kommend und in Richtung A13 nach Schengen, wird ab dem Bettemburger Kreuz über die A3 in Richtung Metz, das Autobahnkreuz Düdelingen, die A3 in Richtung Luxemburg und das Bettemburger Kreuz umgeleitet.

Der Verkehr von der A13 aus Schengen in Richtung der A3 nach Metz wird ab dem Bettemburger Kreuz über die A13 in Richtung Esch, die Anschlussstelle Büringen, die A13 in Richtung Schengen und das Bettemburger Kreuz umgeleitet.

Da die notwendigen Vorbereitungsarbeiten für die Änderung der Betriebsart der Autobahn einige Stunden vorher durchgeführt werden, werde am späten Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet.