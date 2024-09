ACEL-Serie (9) / Die Luxemburger Studenten in Zürich

Im neunten Teil unserer Serie über die in der ACEL zusammengeschlossenen Vereinigungen Luxemburger Studenten steht heute Zürich auf dem Programm, rund 440 Kilometer von Luxemburg entfernt. Dort erzählt der LSZ über sich, die größte Stadt der Schweiz und die beste Uni Europas.

Die Schweiz hat neben Bergen, Skifahren, guter Schokolade, Käse, Uhren, Banken noch vieles mehr zu bieten! Vor allem Zürich, die größte Stadt des Landes, bietet viele tolle Aktivitäten und schöne Orte, die man besuchen kann. Abgesehen vom Zürichsee und der Limmat, die im Sommer für eine willkommene Abkühlung sorgen, gibt es in Zürich auch viele Straßenfeste und Events, bei denen die ganze Stadt zum Feiern zusammenkommt.

Neben der hohen Lebensqualität findet man in Zürich auch erstklassige Universitäten. Die ETH Zürich wurde kürzlich zur besten Uni in Europa erklärt. Die ETH ist vor allem in Mathematik, Architektur, Ingenieurwissenschaften, Physik, Informatik sowie Chemie in allen internationalen Rankings stark vertreten. Auch wenn es dich eher in Richtung Ökonomie, Recht oder andere Sozialwissenschaften zieht, hast du mit der UZH eine hervorragende Uni in Zürich, die jedes Jahr mit Top-Platzierungen überzeugen kann. Es gibt auch viele Möglichkeiten, andere Studiengänge zu absolvieren: an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) oder auch an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PH Zürich).

Einer der Hauptgründe, weshalb sich jede:r Luxemburger:in jedoch schnell in Zürich wohlfühlt, ist der Studentenverein LSZ (Lëtzebuerger Studenten Zürech), der sich langsam seinem 100. Geburtstag nähert. Wir sind einer der aktivsten Verbände, mit Events wie einer Clubreise, einem Skiwochenende oder unserem legendären Intercercle, dem „Clear the Bottles“, bei dem luxemburgische Studierende aus ganz Europa zu uns auf eine Party kommen. Neben den Hauptevents finden auch viele kleine Aktivitäten während des Jahres statt. Unser wichtigstes Event bleibt jedoch der „Zürcher Bal“ am 25. Dezember, der größte und beliebteste Studentenball Luxemburgs mit jährlich über 4.000 Gästen.

Sollte die Wahl deiner Studienstadt auf Zürich fallen, kannst auch du zum Erfolg des „Zürcher Bal“ beitragen und von den vielen anderen Events, die im Jahr stattfinden, profitieren. Falls du noch Fragen hast, die hier nicht beantwortet wurden, kannst du dich gerne bei uns (comite@lsz.lu) melden oder auf unserer Webseite (lsz.lu) weitere Informationen finden.

Die ACEL und ihre Mitglieder Die „Association des cercles d’étudiants luxembourgeois“ feiert dieses Jahr 40. Jubiläum. Die 1984 gegründete ACEL ist der Dachverband der luxemburgischen Studentenvereinigungen. Ihm gehören heute mehr als 10.000 Studierende in über 40 „Cercles“ an, hauptsächlich in Europa, aber auch in Nordamerika. Die ACEL ist damit die größte Studentenvertretung in Luxemburg. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der ACEL und ihrer Mitglieder stellen wir in den nächsten Wochen einige der „Cercles“ vor. Einen Überblick über die Studentenzirkel, die Städte und Fachbereiche gibt es auf acel.lu/cercles und ab dem 18. September im neuen „Guide du futur étudiant“. (mago)