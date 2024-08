ACEL-Serie (5) / Die Luxemburger Studenten in Wien

Die „Association des cercles d’étudiants luxembourgeois“ feiert dieses Jahr 40. Jubiläum. Die 1984 gegründete ACEL ist der Dachverband der luxemburgischen Studentenvereinigungen. Ihm gehören heute mehr als 10.000 Studierende in über 40 „Cercles“ an, hauptsächlich in Europa, aber auch in Nordamerika. Die ACEL ist damit die größte Studentenvertretung in Luxemburg. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der ACEL und ihrer Mitglieder stellen wir in den nächsten Wochen einige der „Cercles“ vor. Einen Überblick über die Studentenzirkel, die Städte und Fachbereiche gibt es auf acel.lu/cercles und ab dem 18. September im neuen „Guide du futur étudiant“. (mago)