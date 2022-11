Kater statt Katar: Zwei Tage vor der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft hat der „Escher Krëschtmoart“ am Freitag seine Türen aufgemacht. Bis zum 23. Dezember geht er, also fünf Tage länger als das umstrittene Turnier im Emirat. Man könnte den Weihnachtsmarkt demnach als Alternativprogramm bezeichnen, das auch tatsächlich Laune macht und keinen faden Beigeschmack hat. Um 19.00 Uhr am Freitagabend jedenfalls erklärte Bürgermeister Georges Mischo die Spiele auf dem Escher Stadthausplatz als eröffnet.

Das Konzept ist neu. Erstmals organisiert nicht das „Syndicat d’initiative“ den traditionellen Weihnachtsmarkt, sondern der Wirtschaftsdienst der Stadt (das Tageblatt berichtete). War der „Krëschtmoart“ im vergangenen Jahr wegen der Pandemie auf drei Standorte verteilt, ist nun wieder alles vor dem Rathaus zentralisiert. Hier stehen insgesamt 19 Chalets, ein Karussell und eine Bühne. Und in der Mitte thront die mit 20 Metern höchste Glühweinpyramide des Landes. Sie gehört der Schaustellerfamilie Roos aus Düren (D), die in den vergangenen Jahren bereits die Schwenkhütte auf dem Escher Krëschtmoart betrieb. Die imposante Pyramide ist fabrikneu und in Esch zum allerersten Mal im Betrieb, weshalb ihr Aufbau auch außergewöhnlich früh, nämlich am 2. November, begann. Die anderen Hütten wurden in den letzten sieben Tagen installiert.

Die erste Etage der Glühweinpyramide kann im Übrigen gemietet werden. Voraussetzung ist eine Mindestzahl an 30 Personen. Denn Platz bietet sie reichlich. 50 Stühle im Inneren, zudem fasst der Balkon 100 Menschen (Infos: events@villeesch.lu). Auf der Bühne fand am Freitag die feierliche Eröffnung statt. Wie immer gab es nach dem offiziellen Akt eine Dreiviertelstunde kostenlosen Glühwein für die Besucher. Einen ersten Höhepunkt bekamen sie anschließend mit dem Konzert des deutschen Entertainers Marco Boesen geboten. Das Programm auf der Bühne beschränkt sich auf die Wochenenden (freitags und samstags bis 21.30 Uhr, sonntags bis 19.30 Uhr – Infos auf esch.lu), wobei am 4. Dezember ein besonderer Höhepunkt ansteht. Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr wird der „Kleeschen“ die Escher Kinder empfangen und mit einer „Titchen“ belohnen.

Durch die Schwierigkeiten im „Syndicat d’initiative“ musste das traditionelle Eingangsportal in diesem Jahr umgestaltet werden. Das Tor mit den Bastelarbeiten der Escher Grundschüler soll aber im kommenden Jahr sein Comeback feiern. Die Stabübergabe an den Wirtschaftsdienst der Gemeinde sei aber absolut reibungslos verlaufen, wie Christian Koch von der Gemeinde dem Tageblatt präzisierte. Koch übernahm in diesem Jahr die Verantwortung für die Organisation und konnte sich demnach in den letzten Wochen nicht über mangelnde Arbeit beschweren.

Der Escher Krëschtmoart ist ab jetzt und bis zum 23. Dezember täglich geöffnet. Öffnungszeiten sind von 12.00 bis 20.00 Uhr (sonntags bis donnerstags) bzw. von 12.00 bis 22.00 Uhr (freitags und samstags). Der Zapfenstreich ist dabei ein Richtwert. Will heißen, dass die Chalets bis 20.00 bzw. 22.00 Uhr geöffnet sein müssen. Verlängerungen sind durchaus möglich. In der Glühweinpyramide, genau wie bei der Fußball-WM in Katar.