Nächstes Wochenende kann sich die Düdelinger rue de la Chapelle – nach der bekannten Zwangspause – wieder in ihrem mittelalterlichen Gewand zeigen: Der Geruch von Flammkuchen, historische Kostüme und die Klänge der Musiker versetzen dann die Besucher für 48 Stunden zurück ins Mittelalter.

Die Veranstalter des Burgfestes erhoffen sich für das Wochenende vom 10. und 11. September vor allem gutes Wetter – und dass sich die Besucher amüsieren werden, wie vor Corona-Zeiten. Damals zog das „Butschebuerger Buergfest“ an einem Wochenende bis zu 20.000 Besucher an. Ob diese Zahl wieder erreicht wird, hängt vor allem von der Wetterlage ab, erzählt Romain Back. Der 38-Jährige steht an der Spitze des Organisationsteams. Doch er zeigt sich zuversichtlich, dass die Menschen immer noch Lust darauf haben, in das Mittelalter einzutauchen.

Auf dem Programm stehen 90 bekannte wie auch neue Gesichter: So sind etwa die altbekannte Mittelalterband „Die Streuner“ und „Kalibo, der Wegelaberer“ wieder dabei. Die Stelzengängerinnen „Fairytales“ verzaubern ebenfalls wieder. „Micha Mangiafuoco“ und „Historia Perita“ werden als Gaukler so manchen Unfug treiben, während die vier jungen Musiker von „Maisnie hellequin“ zum ersten Mal nach „Butschebuerg“ kommen. Bereits seit vielen Jahren treibt der hässliche Hans sein Unwesen beim Burgfest. Die Truppe des „Richard von Kimbelstein“ trägt am Nachmittag mit viel Humor das Reiterturnier aus. Die stärksten Besucher können sich beim „Hau den Lukas“ beweisen, während der Nachwuchs in kleinen Wikingerbooten umherfährt.

Da das Mittelalterfest teils auf einer Wiese stattfindet, mussten die Organisatoren das diesjährige Feuerspektakel absagen, das sonst den Abschluss des Samstagabends darstellt. Durch die lang anhaltende Trockenheit ist das Risiko eines Brandes nach wie vor recht hoch. Anstelle des Spektakels erschaffen die Künstler mit ihrem gemeinsamen Tavernenspektakel ein neues Highlight des Abends.

Jubiläumsausgabe im Jahr 2023

In den letzten zwei Jahren hat sich auch im Leben der Markthändler und Schausteller vieles verändert. Einige haben sich in dieser Zeit neu orientiert und mussten sich schweren Herzens vom Mittelalter trennen. Manche verkauften wegen eines finanziellen Engpasses alles: ihren Stand, Kleidung und auch die Ware. Andere wiederum haben in den letzten Jahren einen regulären Job angenommen. Dadurch haben sie weniger Urlaubstage und können weniger Märkte anfahren. Einige schaffen es aus gesundheitlichen Gründen nicht, da sie noch mit Long Covid zu kämpfen haben. Dennoch haben sich die Organisatoren alle Mühe gegeben, die Vielfalt an Künstlern und Händlern zu bewahren.

2023 findet die 20. Ausgabe des „Butschebuerger Buergfest“ statt. Das Programm dafür ist bereits in Planung. So soll im nächsten Jahr unter anderem eine spezielle Feuershow die Zuschauer begeistern.

Ein normales Eintrittsticket kostet in diesem Jahr neun Euro. „Damit liegen wir unter den Preisen von ähnlichen Veranstaltungen im Ausland”, erklärt Romain Back. Es koste damit in etwa so viel wie ein Kinobesuch. Dafür gebe es in Düdelingen den ganzen Tag lang Animation.

Weitere Informationen sind unter www.buergfest.lu zu finden.