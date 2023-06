Oliver Korva jubelte am Sonntagnachmittag über seinen Landesmeistertitel bei den Junioren

Bei der Landesmeisterschaft rund um Berg konnte der Dippacher Oliver Korva nach einer langen Solofahrt bei den Junioren jubeln. Bei den Débutants, Cadets und Minimes gab es durchweg Favoritensiege. Schnellster Master war Pascal Maquet vom Cycling Team Toproad Roeserbann.

Lediglich zehn Junioren hatten die sechs Runden zu je 15,8 km am Sonntagmorgen in Angriff genommen. Favorisiert war Noa Berton vom CT Atertdaul. Mit sechs Startern war die UC Dippach zahlenmäßig am stärksten vertreten.

Bereits nach drei Kilometern gab es den ersten Angriff durch Valerio Mascolo (UC Dippach), der wenig später Gesellschaft von Jonathan Kalweit (CT Atertdall) bekam. Als Oliver Korva in der zweiten Schleife zum Spitzenduo aufschloss, ließ sich Valerio Mascolo nach getaner Arbeit in die Verfolgergruppe, die bereits einen Rückstand von knapp fünf Minuten hatte, zurückfallen.

In der dritten Runde konnte Jonathan Kalweit dem Tempo von Oliver Korva nicht mehr folgen. Letzterer hatte einen ausgezeichneten Tag erwischt und baute seinen Vorsprung bis zur Mitte des Rennens weiter aus. „Wir wollten von Anfang an mit ein paar Fahrern angreifen, um unsere Konkurrenten damit zu ermüden. Unser Kapitän war Mats Berns. Ich habe frühzeitig den Entschluss gefasst, mich alleine abzusetzen. Als der Vorsprung anfing zu schrumpfen, kam ich ins Zweifeln. Im letzten Drittel, als der Abstand zu den drei Verfolgern wieder anwuchs, begann ich vom Titel zu träumen. Dieser Traum wurde wenig später wahr“, erklärte der 18-Jährige, der vor zwei Jahren bereits bei den Débutants zu Meisterehren gekommen war. Auf die Ehrenplätze sprinteten Noa Berton und Fynn Ury.

Am Samstag war die gute Nachwuchsarbeit der Union Cycliste Dippach bereits mehrfach belohnt worden. Nach seinem zweiten Platz im Vorjahr wurde Débutant Flavio Astolfi seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich den Titel souverän vor seinem Teamkollegen Lenn Schmitz und Théo Da Costa Passetti (LP 07 Schifflingen). Erster Gratulant war sein jüngerer Bruder Lorenzo, der am Samstag das Auftaktrennen der Minimes erneut zu seinen Gunsten entschieden hatte, vor Ben Schmitt (SaF Zéisseng) und Yannis Elsen (CT Atertdaul). Die Gebrüder Astolfi befinden sich auf dem besten Weg, um ihrem Vater Claudio nachzueifern, der vor 20 Jahren Teamkollege von Weltmeister Mario Cipollini in der italienischen Formation Acqua&Sapone war.

In der Altersklasse der Cadets konnte Yanis Molter (CC Chevigny) seinen Titel ebenfalls erfolgreich verteidigen. Nach 39,5 km ließ er im Sprint gegen den Dave Cichy nichts anbrennen. Das Podium vervollständigte Ben Koenig (CT Atertdaul). In den Nachwuchsklassen der Mädchen dominierte das Cycling Team Atertdaul mit Siegen von Lena Lallemang (Débutantes), June Nothum (Cadette) und Enola Walch (Minime).