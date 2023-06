Auch am Freitag fanden erneut Radrennen mit luxemburgischer Beteiligung statt. Der Giro Next Gen wird sein Ende allerdings ohne Radsportler aus dem Großherzogtum finden.

Giro Next Gen (I/2.2U):

Bei der Italien-Rundfahrt für Nachwuchsfahrer sind nun die beiden einzigen luxemburgischen Starter nicht mehr mit dabei. Nachdem Loïc Bettendorff (Leopard TOGT) zur vierten Etappe schon nicht mehr antrat, musste am Freitag auch Mats Wenzel (Leopard TOGT) krankheitsbedingt auf einen Start verzichten. Die 6. Etappe brachte ein rein italienisches Podium hervor: Alessandro Romele (Colpack Ballan) gewann vor seinen Landsleuten Davide De Pretto (Zalf Euromobil Désirée Fior) und Sergio Meris (Colpack Ballan). In der Gesamtwertung führt weiterhin der Norweger Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development). Das Rennen endet am Sonntag.

Tour of Slovenia (SLO/2.Pro):

Bei der Slowenien-Rundfahrt hat Ide Schelling (Bora-hansgrohe) für den 3. niederländischen Sieg auf der 3. Etappe gesorgt. Nachdem sein Landsmann Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) die ersten beiden Teilstücke gewonnen hatte, siegte Schelling am Freitag. Luc Wirtgen (Tudor) fuhr wie auf den ersten beiden Teilstücken ohne Zeitverlust auf den Sieger als 30. über den Zielstrich. In der Gesamtwertung führt Groenewegen weiterhin, Wirtgen belegt Platz 42 auf 20 Sekunden. Am Samstag steht die Königsetappe der Rundfahrt an, bevor am Sonntag wohl erneut ein Sprint für die Entscheidung sorgen wird.

La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi (F/2.1):

In Frankreich gelang Jason Tesson (TotalEnergies) ein Sieg eines heimischen Fahrers. Der 25-Jährige setzte sich auf der 2. Etappe der Rundfahrt im Sprint vor Corbin Strong (Israel-Premier Tech) und Elia Viviani (Ineos Grenadiers) durch. Michel Ries (Arkea Samsic) fuhr als 67. in der gleichen Zeit wie der Etappensieger durchs Ziel. In der Gesamtwertung führt weiterhin der Niederländer Marijn van den Berg

(EF Education Easy Post), der die 1. Etappe gewonnen hatte. Zwei weitere Etappen stehen noch aus.