Mathieu Kockelmann durfte am Wochenende einen Etappenerfolg beim Grand Prix Rüebliland bejubeln. Der Luxemburger sicherte sich zudem das Grüne Trikot. Christine Majerus muss ihre Saison derweil nach ihrem Sturz bei der Simac Ladies Tour vorzeitig beenden. Sie wurde am Freitag operiert.

Grand Prix Rüebliland (CH/2.1): Der Deutsche Emil Herzog (Auto Eder) sicherte sich am Sonntag den Sieg bei der dreitägigen Rundfahrt für Junioren. Ein Erfolgserlebnis hatte auch sein Teamkollege Mathieu Kockelmann, der am Samstag die Halbetappe über 54,4 km gewinnen konnte. Der Luxemburger setzte sich im Sprint aus einer Dreiergruppe heraus durch. Auf der Schlussetappe am Sonntag musste er lediglich dem Norweger Jörgen Norghagen den Vortritt lassen. In der Endabrechnung verbesserte sich der Zeitfahr-Europameister auf Rang fünf (auf 1:04) und konnte sich zusätzlich über den Gewinn der Punktewertung freuen. Seine Landsleute Mil Morang und Andru-George Vlad kamen auf die Plätze 53 (auf 5:00) und 55 (auf 5:23).

Simac Ladies Tour (NL/2.WWT): Zwei Wochen nach ihrem EM-Titel gewann die Niederländerin Lorena Wiebes (DSM) erstmals die Rundfahrt in ihrer Heimat. Nach zwei Etappensiegen und zwei zweiten Plätzen hielt die 23-Jährige die Französin Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) auf dem letzten Abschnitt, mit Platz drei, in Schach. Christine Majerus (SD Worx), die auf der ersten Etappe gestürzt war, hatte sich am Freitag in Maastricht einer Operation an der Schulter unterziehen müssen. Am späten Abend teilte die Sportlerin des Jahres über die sozialen Netzwerke mit, dass der chirurgische Eingriff gut verlaufen sei. Da der Heilungsprozess eine vollständige Pause von drei Wochen beansprucht, muss die Landesmeisterin allerdings von ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft absehen. „Es schmerzt, mein Land in Australien nicht vertreten zu können, aber es gibt keine andere Wahl“, so die 35-Jährige über das abrupte Ende ihrer Saison.

Tour du Doubs (F/1.1): Einen dreifachen französischen Triumph gab es bei der 36. Auflage des Eintagesrennens durch Valentin Madous (Groupama-FDJ), vor Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) und Matis Louvel (Arkéa Samsic). Kevin Geniets war ebenfalls Teil der siegreichen Spitzengruppe und belegte am Ende den starken zehnten Platz, zeitgleich mit seinem Teamkollegen. Michel Ries kam nach 204 km als 39. auf 2:26 ins Ziel. Cédric Pries (Leopard Pro Cycling) wurde 65. auf 8:37. Seine Mitstreiter Mats Wenzel und Colin Heiderscheid waren vorzeitig ausgestiegen, ebenso wie Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Grote Prijs Beerens (B/1.1): Marjolein Van’t Geloof (NL/Le Col-Wahoo) setzte sich in Aartselaar vor ihrer Teamkollegin Jesse Vandenbulcke (B) durch. Schnellste Fahrerin der Formation Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch war Fabienne Buri (CH) als 18. Nach 130,6 km belegte Nina Berton (L) Rang 54., zeitgleich mit der Siegerin.