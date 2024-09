Butschebuerger Buergfest / Die Düdelinger Zeitreise ins Mittelalter 

Am Wochenende steht in Düdelingen die Zeitreise in einen Jahrmarkt des Mittelalters an. Zum 21. Mal bereits findet das „Butschebuerger Buergfest“ statt und auch 2024 gibt es einige Neuerungen zu verzeichnen.

Wenn sich im September das Karussell dreht, Musik in der Luft liegt und unterschiedlichste Leckereien locken, dann hat das nicht zwangsläufig mit der Schobermesse zu tun. Vor allem nicht, wenn das Karussell aus Holz ist, per Handkurbel angetrieben wird und die Musik von Lauten, Sackpfeifen und „Dullemajik“ stammen. So wie am Samstag und Sonntag, wenn mit dem 21. „Butschebuerger Buergfest“ in Düdelingen-Budersberg das größte Mittelalterfest der Großregion stattfindet.

Bei der 21. Auflage sind über 90 Händler und Handwerker vor Ort. Sie bieten Vorführungen in mittelalterlicher Handwerkskunst, dazu gibt es Karusselle, ein Kinder-Ritterturnier, Ponyreiten, zahlreiche Heerlager, den besten Musikanten und Komödianten der Mittelalterszene, ein Ritterturnier und ein Nacht-Turnier. Einige Neuerungen gibt es bei der 2024er-Auflage, wobei der Kalibo, „Wegelaberer“ und Zauberer die Zügel der Veranstaltung als Zeremonienmeister in den Händen hält. Alles andere als neu sind „Die Streuner“, eine der beliebtesten Mittelaltergruppen, die bereits zum 20. Mal in Düdelingen dabei sind. An ihrer Seite stehen Werner Brummbalg, Triskilian, Oro sowie Mucker Pazza, die „mittelalten Spielweiber“ oder die „Königinnen der Wechseljahre“. Die Fairytales sind tagsüber als Stelzengängerinnen unterwegs und zeigen am Abend im Tavernenspektakel ihre feurige Seite.

Für den guten Ton sorgen u.a. die „Maisnie hellequin“ sowie Claudio Quadros, das Trio Cum Laute, Nikkijara, die Geigerin, Frank Sawade sowie die Tänzerin Mirimah. Raynmar, der Fiedler, erklärt den Interessierten die Instrumente und lädt dazu ein, zusammen zu musizieren. Außerdem am Start sind Willy, der Zauberer, Puppenspielerin Imke Lau und die Schwertkampftruppe Fictum. Die Truppe des Richard von Kimbelstein trägt die Reiterturniere aus. Fest zum Inventar des Burgfestes gehören auch der Pestbettler, der hässliche Hans, die Hexe Roxana und die Gaukler von Forzarello.

Im Bereich Handel und Handwerk gibt es neben dem Altbewährten auch Neues zu entdecken: Ziegenschmiede, Stahlskulpturen, „Pfeyfenschnitzer“, Korbflechter, Kerzenmacher, Hobbygießerei und Druckkunst. Und dann gibt es natürlich, wie könnte es auch anders sein, zahlreiche Angebote für Speis und Trank.

Höhepunkt des Burgfestes ist aber das Abendspektakel am Samstag, das mit einem kleinen Tavernenspektakel beginnt, bevor dann alle Teilnehmer im Umzug zur großen Festwiese ziehen. Bei Anbruch der Dunkelheit beginnt das Nacht-Turnier unter Fackelbeleuchtung, gefolgt vom großen Tavernenspektakel und dem Feuer-Finale.