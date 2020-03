Nachdem Roberto Traversini (“déi gréng”) am vergangenen Freitag im Differdinger Stadthaus angekündigt hat, sein Amt als Bürgermeister niederzulegen, wurde diskutiert, inwiefern dies die richtige Entscheidung ist. Auch unter den Differdinger Bürgern ist man sich nicht ganz einig, ob das folgerichtig oder übertrieben ist.



Von Pit Beffort

Raymond Taschler (58) ist sicher, dass Roberto Traversini mit seinem Rücktritt die richtige Entscheidung getroffen hat. Ihm war der Ex-Bürgermeister noch nie ganz sympathisch, deswegen ist er auch nicht traurig ob des Rücktritts von Traversini. “Ich habe so einiges gehört über Herrn Traversini, nicht nur was das Gartenhaus angeht. Meiner Meinung nach hat er sich einfach zu viele Freiheiten rausgenommen und die Grenzen seines Amts überschritten”, so der Differdinger, der ebenfalls fordert, dass der Grünen-Politiker sein Amt als Abgeordneter niederlegt. “Es ist eine Frage der Gerechtigkeit”, findet Taschler. “Wenn jemand ein Brot stiehlt, wird er ebenfalls dafür bestraft. Warum sollte ein Politiker also nicht bestraft werden, wenn er sich außerhalb des legalen Rahmens bewegt?” Taschler stört zudem, dass es in Differdingen hauptsächlich um persönliche Interessen zwischen den Grünen und dem “Meisch-Clan” geht, und nicht um das Wohl der Differdinger Bürger.

“Sollte man nicht so eng sehen”



Bruno (35), Inhaber eines Spielegeschäfts in Differdingen, fand Traversini eigentlich immer recht sympathisch. Bruno hatte zwar nie viel mit dem Ex-Bürgermeister zu tun, dieser hat jedoch stets einen professionellen Eindruck hinterlassen. Des Weiteren gefielen Bruno die Projekte der Gemeinde während Traversinis Amtszeit, die laut dem Ladeninhaber zur Dynamik in Differdingen beigetragen haben.

Im Gegensatz zu Bruno gefällt es Romain (45), dass der Bürgermeister sein Amt niedergelegt hat. Auf die Frage, wie er Traversini als Bürgermeister wahrgenommen hat, antwortet er ganz einfach: “Nicht gut.” Roberto Traversini war seiner Meinung nach nie für dieses Amt geeignet und hat in seiner Position als Bürgermeister seinen eigenen Frust an den Bürgern ausgelassen. “Mich wundert es, dass ein grüner Bürgermeister angeblich nicht weiß, wo Naturschutzzonen sind. Da stimmt doch etwas nicht”, so der Differdinger, der ebenfalls findet, dass Traversini sein Amt als Abgeordneter beim Parlament niederlegen soll.

Einig ist man sich in Differdingen lediglich darüber, dass Traversinis Taten nicht korrekt waren. Dem stimmt auch Steve (28) zu, der aber findet, dass man das nicht zu eng sehen sollte. “Der Mann hat Fehler gemacht und diese auch zugegeben. Den Rücktritt fand ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, aber es war ja seine eigene Entscheidung”, konstatiert der junge Differdinger.

Das Klima unter den Bürgern in der Südgemeinde bleibt allerdings ruhig, obwohl das Thema durchaus umstritten ist und für die eine oder andere Diskussion sorgt. Anders im Internet, wo sich die beiden Lager – das eine für, das andere gegen Traversini – die Finger wund tippen und sich auch manchmal im Ton vergriffen wird. Es bleibt nun abzuwarten, ob der ehemalige Bürgermeister seinen Sitz in der Chamber behält oder er sich ganz zurückzieht. Sicher ist nur, dass weiterhin diskutiert wird, solange das Thema nicht abgehakt ist.