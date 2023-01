Nach Feuer in Escher C.-M.-Spoo-Straße: 81-Jährige stirbt im Krankenhaus

Das Feuer in der C.-M.-Spoo-Straße hat nicht nur materielle Schäden hinterlassen: Nun ist eine 81-Jährige gestorben (Foto: Ania Muller)

Die durch einen Brand in der Escher C.-M.-Spoo-Straße am Sonntagmorgen (29.1.) lebensgefährlich verletzte Seniorin ist gestorben. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit. Demnach konnte die Frau zwar „von zwei couragierten Helfern“ zunächst gerettet werden. Die Verletzte war dann noch vor Ort medizinisch versorgt worden und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die 81-Jährige hatte bei dem Feuer Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung erlitten. Sie starb in der Nacht auf Montag im Krankenhaus.

Einer der beiden Retter, welcher sich nach der Tat in einem Schockzustand befand, war ebenfalls zur medizinischen Betreuung ins Krankenhaus gebracht worden. Bei den Löscharbeiten wurden nach Angaben der Polizei auch zwei Feuerwehrleute verletzt – einer schwer, der andere leicht. Beide wurden im Krankenhaus behandelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zum Brand.