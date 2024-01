In Deutschland sollen Blinker für Fahrräder erlaubt werden. In Kürze soll bereits die entsprechende Gesetzesänderung vorliegen. Der ADFC begrüßt die Änderung, während die Grünen auf Probleme in der Radinfrastruktur hinweisen.

Blinker für Fahrräder: Das will die deutsche Regierung in naher Zukunft einführen, wie die Rheinische Post berichtet. Die rechtlichen Änderungen dazu sollen bereits in den nächsten Wochen vorliegen. Verpflichtend sollen die Blinker aber nicht werden. Experten würden sich weitgehend positiv äußern, schreibt die Redaktion.

Die derzeitige Gesetzlage erlaubt „Fahrtrichtungsanzeiger“ nur bei mehr mehrspurigen Fahrrädern und bei Rädern mit einem Aufbau wie Fahrradrikschas. Denn dort können Handzeichen nur schwer gesehen werden. Doch auch bei normalen Fahrrädern sollen die Blinker zu mehr Sicherheit führen: „Experten gehen davon aus, dass bewusst gewählte Fahrradblinker konsequenter benutzt werden – öfter jedenfalls als das häufig unterlassene Handzeichen“, erklärt die Rheinische Post.

Die bisherige Regelung besagt, dass Links- oder Rechtsabbieger auf dem Fahrrad den entsprechenden Arm ausstrecken müssen. In Deutschland droht ansonsten ein Bußgeld von 10 Euro. Rechtsexperte Roland Huhn vom ADFC berichtete der Rheinischen Post: „Fahrtrichtungsanzeiger sind vor allem bei Dunkelheit besser erkennbar als das Handzeichen und bleiben auch tagsüber während des gesamten Abbiegevorgangs wirksam, bei dem oft beide Hände zum Betätigen der Bremsen benötigt werden.“ Besonders beim Linksabbiegen komme es häufig zu schweren Zusammenstößen, ergänzt er.

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen äußert sich skeptisch: „Blinker an normalen Straßenrädern werden die Verkehrssicherheit nicht erhöhen.“ Er spricht sich hingegen für eine gute Radverkehrsinfrastruktur aus. „Gerade innerorts hilft Tempo 30, Unfallrisiken und Unfallschäden deutlich zu reduzieren“, sagt er der Rheinischen Post. Das bisherige Verbot von Blinkern sei aber auch unnötig, ergänzt er.

Blinklichter in Luxemburg

In Luxemburg gibt es zwar momentan keine Diskussion über Blinker am Fahrrad, dafür gab es hierzulande im Februar 2021 wegen des blinkenden roten Rücklichtes Aufregung: Blinklichter am Zweirad wurden verboten. Eine entsprechende Regelung wurde im Rahmen der Anpassungen zur Mikromobilität in den „Code de la route“ aufgenommen. Nach einem lauten Aufschrei der Rennradgemeinschaft – die um ihre Sicherheit besorgt war – ruderte das Ministerium zurück. Blinklichter bleiben nun doch erlaubt, allerdings nur als Zusatz zur fest am Rad installierten Beleuchtung. Da Rennräder im „Code de la route“ als Sportgeräte eingestuft werden, brauchen sie demnach auch nicht die auf Alltagsrädern vorgeschriebene Beleuchtung, Reflektoren oder Klingeln. Und dürfen trotzdem Blinklichter benutzen, obwohl sie über keine permanente Beleuchtung verfügen.