Der Vorabend des Nationalfeiertags in Luxemburg-Stadt in Bildern

Das teils unbeständige Wetter hat die Menschen in Luxemburg-Stadt am Donnerstagabend nicht davon abgehalten, den Vorabend des Nationalfeiertags mit gebührender Feierei zu genießen. Auf den Straßen wedelten sie mit kleinen Luxemburg-Fähnchen, versammelten sich in größeren und kleineren Gruppen und zogen gemeinsam durch die Festlichkeiten. Auch Kinder mit rot-weiß-blauer Schminke waren nachmittags immer wieder zu sehen. Spätestens zum Feuerwerk waren schließlich auch einige bekannte Gesichter in der Stadt zu sehen – unter anderem Premier Xavier Bettel und Großherzog Henri mit seiner Frau Maria Teresa.