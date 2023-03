Nach dem schweren Unfall mit drei Toten im hauptstädtischen Ortsteil Neudorf am Montag (6.3.) hat sich der Verkehrsschöffe Patrick Goldschmidt am heutigen Mittwoch gegenüber dem Radiosender 100,7 dafür ausgesprochen, in den Eingangsstraßen der Stadt Radare aufzustellen.