Trotz Regen und Kälte wurde am 31. Dezember in Luxemburg kräftig gefeiert. Unser Fotograf war auf diversen Feiern und Partys unterwegs und hat festgehalten, wie Luxemburg das Jahr 2023 ausklingen ließ und auf das neue angestoßen hat. Gute Musik, eine ausgelassene Stimmung und Vorfreude auf all das, was 2024 bereithalten mag, standen auf dem Programm.

20240101, Luxembourg, Festivités de la nouvelle année, Foto: Editpress/Julien Garroy 20240101, Luxembourg, Festivités de la nouvelle année, Foto: Editpress/Julien Garroy 20240101, Luxembourg, Festivités de la nouvelle année, Foto: Editpress/Julien Garroy 20231231, Mondorf-les-Bains, rue Flammang, Casino 2000, Festivités de la nouvelle année, Cuban Fever – New Year’s Eve Party, Foto: Editpress/Julien Garroy 20231231, Mondorf-les-Bains, rue Flammang, Casino 2000, Festivités de la nouvelle année, Cuban Fever – New Year’s Eve Party, Foto: Editpress/Julien Garroy Cuban Fever – New Year’s Eve Party im Casino 2000 Previous Next