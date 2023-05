Schwere Monate liegen hinter Ivan Delgado: In den letzten beiden Jahren warfen Verletzungssorgen den 24-Jährigen immer wieder zurück. Umso mehr tut der Sieg zum Auftakt der JPEE gegen Zypern auch dem ehemaligen Ettelbrücker gut.

Nationaltrainer Ken Diederich war sich vor den JPEE am Auftakt unsicher, wo sein verletzungsgebeuteltes Team stehen würde. Mit dem Sieg gegen Zypern – stets ein unbequemer Gegner, gegen den es immer hart zur Sache geht – gelang der Auftakt jedenfalls. Dass die Erleichterung bei Ivan Delgado nach dem Ende der Partie groß war, überrascht demnach nicht. Fast 27 Minuten stand der ehemalige Ettelbrücker, der gerade versucht, im Profi-Bereich Fuß zu fassen, auf dem Parkett und konnte sieben Punkte zum Erfolg beisteuern. Keine Selbstverständlichkeit für den 24-Jährigen, der zwei komplizierte Jahre erlebt hat, in denen Verletzungspech ihn immer wieder zurückwarf. Zuerst bei seinem Profidebüt in Island, aber auch in der gerade erst abgelaufenen Saison, als er in der deutschen Pro B bei Ehingen Urspring oft zurückstecken musste. „Es war vor allem der Fuß, an dem ich operiert wurde, der immer wieder Probleme machte. Dann kommen noch andere Wehwehchen hinzu, doch das gehört dazu“, schätzt er seine Situation ehrlich ein. „Schade nur, dass so viel Pech zusammenkam. Ich wünsche mir einfach nur, eine Saison durchspielen zu können, ohne Verletzungssorgen. Mein Motto ist dann auch, immer positiv denken.“ Inzwischen ist er wieder fast bei hundert Prozent, wie Ivan Delgado erklärt.

Verletzungssorgen

Dass er nun bei der Nationalmannschaft auflaufen darf, genießt der Sportsoldat dann umso mehr: „Ich bin sehr dankbar und froh, hier zu sein. Es ist immer eine große Ehre, vor allem wenn dann auch noch die erste Partie gewonnen wird.“ Und der Moral tun die JPEE ebenfalls gut: „Das gibt einem Selbstvertrauen, doch wir wissen, das nächste Spiel ist schon am Dienstag. Egal ob man gewinnt oder verliert, man muss die vorherige Partie schnell abhaken und sich auf die nächste konzentrieren.“ Fünf Spiele in sechs Tagen, das Programm bei den JPEE ist straff, da ist ein Auftakterfolg gegen Zypern umso wichtiger. „Sie sind physischer, wir sind vielleicht manchmal zu nett. Sie können ihren Körper extrem gut einsetzen und kommen auch damit davon, doch wir haben das dieses Mal gut geregelt.“

Favorit bleibt aber auch für Ivan Delgado Montenegro. „Wir haben zuletzt 2019 gegen sie gespielt, damals aber nur knapp verloren. Wir werden sehen, wie unsere Chancen dieses Mal sind.“ Vor vier Jahren in Montenegro war der 24-Jährige zwar dabei, kam jedoch nicht zum Einsatz. Dies hat sich in Malta nun auf jeden Fall schon einmal geändert.