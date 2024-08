ACEL Serie 4 / Der Luxemburger Studentenclub Cölln

Im vierten Teil unserer Serie über die in der ACEL zusammengeschlossenen Vereinigungen Luxemburger Studenten fahren wir heute nach Köln, rund 200 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernt. Dort erzählen die Mitglieder des LSC (Luxemburger Studentenclub Cölln) über sich und das Leben am Rhein.

Es gibt kaum etwas, was man in Köln an der Uni oder an den Hochschulen nicht studieren kann. Deshalb wimmelt es in der Domstadt auch nur so von Studierenden. Dazu gehören auch sehr viele aus Luxemburg. Für sie empfiehlt sich der LSC (Luxemburger Studentenclub Cölln) als erste Anlaufstelle.

Wer kennt es nicht? Vor kurzem wurde die Schule absolviert, Bewerbungen gehen raus und endlich kommt das Annahmeschreiben von Köln. Als Ersti fühlt man sich wie ein frisch geschlüpftes Küken. Es gibt viele Fragen: Was sind die Transportmöglichkeiten nach Kölle? Oder: Wie finde ich eine Wohnung? Und und und…

Sehr praktisch, dass der LSC seit über 30 Jahren schon als Anlaufstelle für Studierende aus Luxemburg existiert. Wir sind nicht nur Experten und Expertinnen rund ums Studium, sondern organisieren jedes Semester auch eine Reihe an abwechslungsreichen Aktivitäten. Bei solchen Gelegenheiten verbringen wir eine gute Zeit und so kommen jedes Jahr viele Studierende aus dem Großherzogtum zusammen. Dabei entsteht schnell ein Zusammengehörigkeitsgefühl und rasch werden Freundschaften gebildet. Jedes Jahr wird auch ein Treffen zu einem der größten Events in Köln organisiert, nämlich der Eröffnung der Karnevalssession am 11.11. An diesem Tag kommen Studierende aus den verschiedensten Ländern zusammen und feiern, was das Zeug hält: Kölle Alaaf!

Als Vorstand versuchen wir stets die Aktivitäten zu optimieren und für Fragen und Feedback offen zu sein. Das Ganze macht unheimlich viel Spaß und bleibt als Tradition hoffentlich noch lange erhalten. Jede:r Student:in kann sich für einen Sitz im Vorstand bewerben. Dafür gibt es jährlich auch eine Vollversammlung, in der der Ablauf vom Jahr besprochen wird, ergo Finanzen und eine Zusammenfassung des Jahres. Finden kann man uns auf https://lsc-koeln.com/ oder auf Instagram @lsc_koelschi.

Köln ist nicht deine Traumstadt? Weitere Städte und Fachbereiche findest du auf acel.lu/cercles und in dem neuen „Guide du futur étudiant“, der ab dem 18. September erhältlich ist.