Die großherzogliche Familie Luxemburgs hat ein neues Mitglied: Wie am Montag (8.1.24) bekannt gegeben wurde, ist am Vortag in der „Maternité Grande-Duchesse Charlotte“ der kleine Prinz zur Welt gekommen – und wird den Namen Balthasar Felix Karl tragen.

„Er wiegt 3,220 Kilo und misst 50 Zentimeter“, heißt es vonseiten des Hofmarschalls – und dass Balthasar und seine Mutter, die Prinzessin Claire, „bei bester Gesundheit“ seien. Auch der Vater Félix und die Kinder Amalia und Liam freuen sich über den Familienzuwachs.