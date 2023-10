Nach jahrelangem Stillstand tut sich nun endlich etwas vor den Toren des Thermalstädtchens Mondorf. Am Montag wurde dort der erste Grundstein des neuen Velodroms gelegt, zu dem sich ein Schwimmbad und mehrere Sportplätze gesellen werden. Die Bauzeit beträgt vier bis fünf Jahre.

Auf dem Areal „Gréimelter“, in direkter Nachbarschaft zum örtlichem Fußballplatz, wurde gestern in Bad Mondorf der erste Grundstein für das Mammutprojekt rund ums Velodrom gelegt. Die Radbahn im Velodrom wird aus Edelholz angefertigt. Sie wird 250 Meter lang und sieben Meter breit sein. Auf den Tribünen sollen bei Veranstaltungen später bis zu 1.500 Besucher Platz finden. Im Innenbereich der Bahn entstehen zusätzlich drei Sportfelder, die hauptsächlich von Schülern genutzt werden sollen. Damit aber nicht genug – ein großes Schwimmbad soll in dem Sportkomplex entstehen und in dem Zuge wird die Thermalstadt endlich wieder ein Freibad erhalten.

Staatseigentum

Der Staat übernimmt die anfallenden Kosten von 54,6 Millionen Euro, die für dieses Bauprojekt vorgesehen sind. Die Radrennbahn bleibt Staatseigentum und wird dem Radsportverband lediglich zur Verfügung gestellt. Die Sportstätte dient in erster Linie der Leistungsoptimierung der Profis und zur Ausrichtung internationaler Wettbewerbe. Doch auch Radsportamateure werden hier ihre Fahrtechnik verfeinern können. „Es ist wichtig, dass vor allem die Jugendlichen unter sicheren Bedingungen trainieren können. Nur so können wir als Land an die Radsporterfolge der Vergangenheit anknüpfen. Um den Sport auch international noch weiter nach vorne zu bringen, muss in Zukunft mehr finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite kommen“, erklärte Sportminister Georges Engel (LSAP).

Wahlzeiten: Es waren mehr Politiker anwesend, als Schaufeln zur Verfügung standen In unmittelbarer Nähe zum lokalen Fußballplatz entsteht jetzt das neue Velodrom

Auch der ehemalige Bürgermeister von Mondorf und jetzige Tourismusminister freut sich, dass es endlich im „Gréimelter“ losgehen kann: Lex Delles saß 2018 höchstpersönlich in der Jury, um den Gewinner des Architektenwettbewerbs zu küren. Unter 25 Bewerbungen wurde der Entwurf des Architektenbüros Metaform-Mecanoo ausgewählt. „Wir waren uns von Anfang an einig, wer den ersten Preis gewinnen wird. Der neue Sportkomplex wird schon von der Autobahn aus zu sehen sein. Er soll das neue Wahrzeichen von Mondorf werden und viele Radsportler, aber auch Touristen anlocken. Auch wenn es viele schöne Ecken an der Mosel gibt, so fehlt es uns doch an Indoor-Ausweichmöglichkeiten, wenn es mal regnet. Das Projekt rund ums Velodrom schließt diese Lücke“, so der Minister. Die Bauarbeiten auf dem Areal haben begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Projekt in vier bis fünf Jahren stehen.