Der erste Luxemburger im All? ESA holt Differdinger Forscher in neue Astronautenklasse

Fliegt bald der erste Luxemburger ins All? Mit Raphaël Liégois hat die European Space Agency (ESA) am Mittwoch in Paris den ersten Astronauten mit Luxemburger Staatsangehörigkeit nominiert. Der Wissenschaftler von der Universität Genf wird zwar unter belgischer Flagge fliegen, ist zum Teil aber in Differdingen aufgewachsen und besitzt seit einigen Jahren auch den Luxemburger Pass.

Dass Luxemburg neuerdings auch eine Weltraummacht ist, hat ESA-Direktor Josef Aschbacher bereits im Mai dieses Jahres bei der Space Resources Week bestätigt. Das Großherzogtum ist seit wenigen Jahren ein respektierte Partner in Sachen Weltraumwirtschaft, mit Virgin Orbit wurde jüngst noch eine Vereinbarung zum Bau eines Weltraumflughafens getroffen. Fehlt eigentlich nur noch der erste Luxemburger im All.

Mit Raphaël Liégois ist das Großherzogtum auch diesem Meilenstein nun einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Der Wissenschaftler von der Universität Genf wurde am Mittwoch beim ESA-Treffen in Paris als Mitglied der neuen Astronautenklasse vorgestellt. Der junge Forscher wurde zwar von der belgischen Weltraumagentur nominiert und wird demnach auch unter belgischer Flagge ins All starten, allerdings besitzt Liégois auch die Luxemburger Staatsbürgerschaft, wie eine Sprecherin der Luxembourg Space Agency (LSA) dem Tageblatt bestätigte.

„Wichtiges Signal“ und „schöne Überraschung“

Liégois sei zum Teil in Differdingen aufgewachsen, wo seine Eltern heute noch wohnen. Der Wissenschaftler hat einen Doktortitel in Neurowissenschaften von der Université de Liège und war zuletzt als Forschungs- und Lehrbeauftragter an der Universität von Genf beschäftigt. Der 34-Jährige besitzt seit 2018 auch die Luxemburger Staatsangehörigkeit.

„Das ist eine außergewöhnliche Nachricht“, so Wirtschaftsminister Franz Fayot in einer ersten Reaktion gegenüber dem Tageblatt. Natürlich sei es in erster Linie der Verdienst der belgischen Nachbarn, die in den letzten Jahren viel ins eigene Astronautenprogramm investiert hätten. Doch auch wenn Liégois in erster Linie unter belgischer Flagge agieren werde, sei er natürlich auch für Luxemburg ein wichtiger Botschafter. „Er ist schließlich in Luxemburg aufgewachsen und besitzt die Luxemburger Staatsangehörigkeit. Deswegen ist es auch für uns ein wichtiges Signal, dass mit Raphaël Liégois womöglich ein Astronaut ins All fliegt, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt“, so der Minister.

„Das ist eine schöne Überraschung“, freute sich auch LSA-Direktor Marc Serres. Zwar habe mit 64 Kandidaturen auch in Luxemburg großes Interesse am ursprünglichen Aufruf der ESA bestanden, doch wirklich Hoffnungen auf eine Nominierung habe man sich auf Seiten der Luxemburger Weltraumagentur bis zuletzt nicht gemacht. „Diese Entscheidung ist aber auch fantastisch. Schließlich besitzt Raphaël Liégois auch die Luxemburger Staatsangehörigkeit“, so Serres.

Raphaël Liégois ist nun Mitglied einer fünfköpfigen Astronautengruppe, die in den letzten 18 Monaten unter fast 23.000 Bewerbern ausgewählt wurden. Sie treten die Nachfolge der aktuellen Generation an, zu der auch der Saarländer Matthias Maurer zählt, der vor kurzem noch in Luxemburg weilte. Die künftigen Astronauten werden zunächst im Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln ausgebildet. Die Ausbildung startet im kommenden Jahr. Die zwei Frauen und drei Männer sind vorerst für Aufenthalte auf der International Space Station (ISS) vorgesehen.

Die ESA unterscheidet zwischen sogenannten Karriere-Astronauten und Reserve-Astronauten. „Alle sind sie vollwärtige Astronauten“, so ESA-Direktor Aschbacher. „Allerdings ist die Anzahl der verfügbaren Plätze zunächst begrenzt, weswegen wir eine schwere Vorauswahl treffen mussten.“ Liégois ist Teil der fünfköpfigen Gruppe der Karriere-Astronauten, die im kommenden Jahr ihre Ausbildung beginnen. Die Gruppe der Reserve-Astronauten umfasst sechs Frauen und sechs Männer, die bei einem Ausfall oder bei späteren Missionen zum Zuge kommen werden. Mitglied dieser Gruppe ist auch ein sogenannter Para-Astronaut – ein Mann mit körperlicher Behinderung, der ebenfalls auf einen Flug in den Weltraum vorbereitet werden soll.

Liégois hat in einer ersten Reaktion vor Ort von einer „außergewöhnlichen Erfahrung“ gesprochen. Der Auswahlprozess sei mit 18 Monaten recht lang gewesen und zum Teil auch sehr anspruchsvoll. Er freue sich aber über die Nomination, so der Neurowissenschaftler, der sich bei der Präsentation in Paris als belgischer Staatsbürger mit einem Background in biomedizinischer Technik und einem Doktortitel in Neurowissenschaften vorstellte.