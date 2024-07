Luxembourg Beach Open / Der Countdown läuft: Noch zehn Tage bis zum Escher Sommer-Highlight

Es ist das unbestrittene Highlight des Sommers in Esch: 1995 fand das erste Beachvolleyball-Turnier statt, in gut zehn Tagen steigt die 29. Auflage der Luxembourg Beach Open auf dem Galgenberg. Mit Bürgermeister Christian Weis haben die LBO zudem einen neuen Präsidenten des Organisationskomitees.

70 Mixed-Mannschaften und über 400 Volleyballspieler werden am letzten Juli-Wochenende bei den „Spuerkeess Luxembourg Beach Open“ ihre Kräfte auf dem Spielfeld aus 1.000 Tonnen Meeressand messen. Es ist die insgesamt 29. Auflage des traditionsreichen Turniers, das 2020 und 2021 wegen der Pandemie in abgespeckter Form organisiert werden musste. Erst 2022 konnte die größte Beachvolleyball-Veranstaltung der Großregion wieder in gewohnter Form und an ihrem angestammten Platz auf der „Eispiste“ des Galgenbergs stattfinden.

Genau dort also, wo Anfang Juni die „Francofolies“ veranstaltet wurden. Wegen des dreitägigen Musikfestivals war der Galgenberg fast vier Wochen lang gar nicht oder nur eingeschränkt zugänglich. Das ist beim LBO nicht der Fall, obwohl auch das Beachvolleyball-Turnier mit seinem Rahmenprogramm im Laufe des Jahres beachtliche Dimensionen angenommen hat. Rund 5.000 Besucher werden in diesem Jahr wieder erwartet, wobei die „Pitcher Beach Party“ am Samstagabend zum echten Publikumsmagneten geworden ist. Die Musik kommt in diesem Jahr von Hunneg-Strëpp feat. De Läb sowie den DJs DAMA und Skit.

Der Mix zwischen Sport und Party ist das, was die LBO so erfolgreich macht. Für die einen steht das sportliche Abschneiden im Vordergrund, für die anderen der Spaß. Und für viele beides. Spaß ist jedenfalls das Motto zum LBO-Auftakt am Freitag, 26. Juli, wenn ab 18.00 Uhr der Sponsors-Cup das Beachvolleyball-Wochenende einleitet. Mit dabei sind auch zwei Mannschaften des Tageblatt-Mutterhauses Editpress, die ihre wahre Stärke bisher vor allem beim Afterwork nach Turnierschluss offenbarten.

So richtig ernst wird es am Samstag ab 10.00 Uhr, wenn der „LBO Mixed Open Qualification Day“ beginnt. Insgesamt treten 400 Sportler in zwei Kategorien an (zwei gegen zwei und vier gegen vier). Um 16.30 Uhr steht dann das Halbfinale der Luxemburger Beachvolleyball-Meisterschaft auf dem Programm. Am Sonntag wird es bei den Finalspielen spannend. Auftakt ist bereits um 9.00 Uhr. Das traditionelle Prominenten-Aufeinandertreffen für den guten Zweck ist um 15.00 Uhr, wobei die LBO in diesem Jahr den „Wonschstär“ und „Madame Witzeg“ unterstützen. Um 19.00 Uhr endet der Finaltag mit den Preisüberreichungen.

Der Veranstaltungsort ist vom Escher Bahnhof via Passarelle erreichbar. Vom Busbahnhof fährt im Halbstundentakt der „Gaalgebus“ hinauf, zudem haben die Organisatoren einen Shuttle-Service (11.00 bis 19.00 Uhr) vom Enovos-Parkplatz aus eingerichtet. Einen Wechsel gab es derweil im Organisationskomitee. Neuer Präsident ist Bürgermeister Christian Weis.