„déi Lénk“ hat ihre Kandidatenliste für den Wahlbezirk Süden am Dienstagnachmittag an die Presse gesendet. Zwölf Frauen und elf Männer haben sich für den in Bezug auf die zu vergebenen Sitze größten Wahlbezirk Luxemburgs aufgestellt. Gemeinderatsmitglied und ehemaliger Abgeordneter Marc Baum (45), Gemeinderätin, Mitglied der Arbeitnehmerkammer und Co-Sprecherin der Partei, Carole Thoma (32), Gemeinderatsmitglied Gary Diederich (40) und das ehemalige Gemeinderatsmitglied Line Wies (35) führen die Liste für die Nationalwahlen an.

Die weiteren 19 Kandidaten auf der Liste heißen Patrizia Arendt (62), Samuel Baum (29), Laurent Biltgen (51), Nina Biren (31), Myriam Cecchetti (57), Aldin Civvovic (33), Sónia Da Silva Neves (46), Thessy Erpelding (57), Sofia Fernandes Duarte (39), André Filipe Marques Pereira (28), Mara Martins (24), Tania Mousel (33), Ben Muller (25), Linda Ortolani (44), José Piscitelli (65), Fiorella Spada (60), Andrea Spigarelli (43), Alija Suljic (27) und Eric Weirich (39). Der Altersdurchschnitt der Kandidaten beträgt damit 41 Jahre.

