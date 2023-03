Tiefgefrorene Gehirne, ein Chef-Pöbler der LSAP und ein Lechzen nach Aufmerksamkeit. Der 20. Kongress von „déi Lénk“ bot Gelegenheit zu einigen Breitseiten gegen die politische Konkurrenz. Aber nicht nur. Die Partei zeigte auch auf, wie sie sich linke Kommunalpolitik vorstellt – und geht mit Selbstvertrauen in die anstehenden Gemeindewahlen.

Es war ein stimmungsvoller Morgen im „Casino syndical“ in Bonneweg am Samstag. Vor rund 100 Parteimitgliedern positionierte sich „déi Lénk“ auf ihrem 20. Kongress zu den im Juni anstehenden Gemeindewahlen. Auch das nationale Geschehen wurde analysiert und kommentiert. Und wie bei solchen Anlässen üblich, bot sich die Gelegenheit zu Spitzen gegen die politische Konkurrenz.

Ana Correia Foto: Editpress/Didier Sylvestre

Nach Ansprachen von Ana Correia, Gemeinderätin in Luxemburg-Stadt, und Gary Diderich, Gemeinderat in Differdingen und Co-Sprecher der Partei, war es mit Nathalie Oberweis an einer der beiden „déi Lénk“-Parlamentarierinnen, ihre Parteimitglieder auf die Wahlen einzustimmen und von ihrer Arbeit in der Chamber zu berichten. Manchmal fühle es sich an, als kämpfe sie zusammen mit Myriam Cecchetti „zu zweit gegen 58, zu zweit in der systemischen Opposition“. Als Linke trage man die Stimmen der Unterdrückten und Benachteiligten in das Parlament, sagte Oberweis, die sich zusammen mit Cecchetti für Toleranz und Verständnis im Parlament eingesetzt habe.

Druck in der Chamber

Sie denke dabei besonders an die Diskussionen rund um die Impfpflicht, so Oberweis. „déi Lénk“ mache „keine Politik der Verurteilungen“, denn auch das sei Teil einer „kapitalistischen Politik“, der es darum gehe, „Menschen gegen Menschen aufzuhetzen und sie auszubeuten“. Nichtsdestotrotz brauche man, um in der Chamber zu überstehen, „eine dicke Haut“, der alltägliche Druck sei hoch, „besonders als Frau und Mutter und in einer kleinen Partei umso mehr“. Man könne sich „kaum einen undankbareren Job vorstellen“.

Doch auch wenn man gegen den Strom schwimme, zeige sich oft mit der Zeit, wie die eigenen Vorstellungen und Ideen später von anderen Parteien übernommen und die erst von „déi Lénk“ skizzierten Probleme von anderen später erkannt würden. Oberweis erwähnte die Arbeitszeitverkürzung, die Diskussionen im vergangenen Jahr über den Index, die Anpassung der Steuertabelle oder auch die Wohnungskrise. Mehrmals suchte Oberweis in ihrer Rede die Nähe zum OGBL.

Nathalie Oberweis Foto: Editpress/Didier Sylvestre

Schließlich bekam auch der LSAP-Abgeordnete Dan Kersch sein Fett weg, der sich vor kurzem im Parlament mit Myriam Cecchetti in die Haare geraten war. „Wie alle fünf Jahre entdeckt die LSAP jetzt wieder die Steuergerechtigkeit, mit vorab ihrem Ex-Minister, Wahlkampfmaskottchen und Chef-Pöbler Dan Kersch – der hätte mit dem Finger zeigen sollen, als er in der Regierung saß“, sagte Oberweis. Der Applaus der Anwesenden war ihr in dem Moment sicher.

„Die Piraten haben uns denunziert“, sagte Guy Foetz, Gemeinderat in Luxemburg-Stadt, in seiner Wortmeldung in Bezug auf die Anzeige, die die Piraten bei der Staatsanwaltschaft gegen déi Lénk eingereicht haben. Der Vorwurf lautet auf Verstoß gegen das Wahlgesetz.

Die Wahl-Aktivisten von „Notre ville, nos votes“ – woran sich „déi Lénk“ aus Luxemburg-Stadt beteiligen – hatten mit einer Kampagne in der Stadt, aber auch mit „Porte-à-porte“-Aktionen für eine Beteiligung an den Wahlen geworben. „Porte-à-porte“, also das Klingeln an Haustüren“, sind aber in Luxemburg zu Wahlzwecken untersagt. „Wir gehen zu den Leuten und sagen ihnen, dass sie wählen sollen – aber nicht, dass sie uns wählen sollen“, sagte Foetz. Zudem machten bei „Notre ville, nos votes“ auch Menschen mit, die gar nicht in der Partei seien. „Statt uns anzugreifen, sollten sich die Piraten für Demokratie einsetzen“, fuhr Foetz fort.

„Nun sind wir in der Situation, dass wir wegen solcher „Porte-à-portes“ von den Piraten denunziert wurden“, sagte Foetz. Die Piraten täten besser daran, sich selbst dafür einzusetzen, dass die Menschen wählen gehen, statt andere anzuzeigen, die dies tun. Diese Anzeige sei ein „Lechzen nach Aufmerksamkeit“ der Piraten, so Foetz, „wie man es von dieser Partei gewöhnt ist“.

Gary Diderich Foto: Editpress/Didier Sylvestre

Carole Thoma, zusammen mit Diderich Co-Sprecherin der Partei, warb in ihrer Ansprache für mehr bezahlbaren Wohnraum und eine andere Wohnungsbaupolitik in Düdelingen. Thoma bedauerte hierbei insbesondere, dass die es verpasst habe, bei einem großen Projekt im Zentrum LSAP in der Südstadt, für bezahlbaren Wohnraum einzutreten und öffentlichen Raum einfach Privatinvestoren überlassen habe. Diderich war, wie auch Correia zuvor, ebenfalls auf die Wohnproblematik eingegangen.

Ökosozialistische Gemeindepolitik

David Wagner und Marc Baum, beide ehemalige Abgeordnete und in Luxemburg-Stadt respektive Esch politisch weiter aktiv, nahmen sich die jeweiligen Schöffenräte der beiden größten Gemeinden aus Luxemburg zur Brust. In Luxemburg-Stadt habe der Schöffenrat „nicht nur ein kaltes Herz, sondern auch ein tiefgefrorenes Gehirn“, lautete Wagners Befund zur Situation auf dem „Knuedler“. Baum erklärte in seiner Wortmeldung, wie CSV und DP in Esch „Klassenkampf von oben“ führten, indem sie die Gewerbesteuern senkten und dafür die Eintrittspreise für das Schwimmbad erhöhten, Wohngemeinschaften verboten haben und dafür verantwortlich seien, dass Esch den niedrigsten „Indice social“ im ganzen Land habe – was so viel bedeutet, wie dass es den Leuten nirgends in Luxemburg schlechter gehe als in Esch unter CSV-Bürgermeister Georges Mischo. Baum sprach von der „abscheulichsten Politik in Esch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“.

Thessy Erpelding Foto: Editpress/Didier Sylvestre

Für die Gemeinderatswahlen wollen „déi Lénk“ eine ökosozialistische Politik. Visiert sind hier vor allem die Verkehrs- und die Energiepolitik (mehr und besserer öffentlicher Transport sowie Tempo 30 in den Ortschaften einerseits, sicherer Zugang zu Trinkwasser, Energie und Heizmittel andererseits). Zudem bleibt die Wohnungspolitik ein Steckenpferd von „déi Lénk“, die hier auch die Gemeinden in der Verantwortung sehen. Diese sollen sich demnach verpflichten, bis 2030 mindestens zehn Prozent des gesamten Wohnungsbestands in Form von öffentlichen Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen, wie es in der Hauptresolution heißt, die beim Kongress angenommen wurde.