In seiner ersten öffentlichen Debatte seit sieben Monaten diskutiert das Parlament eine Petition, die finanzielle Unterstützung vom Staat für Eltern fordert, die ihre Arbeitszeit zugunsten der Kindeserziehung reduzieren wollen.

Manuela Barilozzi sitzt auf einem roten Drehstuhl und bittet um Hilfe. „Eltern, die zu zweit Vollzeit arbeiten müssen, wissen nicht mehr wohin mit ihren Kindern.“ Die „Maisons relais“ seien entweder ausgelastet oder in ihren Öffnungszeiten eingeschränkt. Finanziell sei es nicht möglich, so Barilozzi, dass ein Elternteil zu Hause bei den Kindern bleibt. „Es muss aber möglich sein, dass ein Elternteil sich erlauben kann, Teilzeit zu arbeiten – mit der Unterstützung vom Staat.“ Um diese Unterstützung des Staates einzufordern, sitzt Barilozzi an diesem Tag im Parlament. Ihr gegenüber: die beiden Minister für Familie und Arbeit, Max Hahn (DP) und Georges Mischo (CSV), sowie die drei parlamentarischen Ausschüsse für Familie, Solidarität, Zusammenleben und Aufnahme von Flüchtlingen, für Arbeit und für Petitionen.

Eine Petition hat Manuela Barilozzi in die Chamber geführt, sie hat sie vor knapp einem Jahr gestartet. In der Petition Nr. 6201 heißt es, ein Elternteil sollte das Recht haben, weniger Stunden arbeiten zu können mit Hilfe des Staates, um mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu können. Damit sollen auch „Maisons relais“ entlastet werden. Insgesamt 4.720 Personen haben im vergangenen Jahr diese Forderung unterschrieben. Dass sie erst jetzt in der Chamber diskutiert wird, liegt an einem Debattenstau. Die letzte öffentliche Debatte im Parlament fand am 14. Juni des vergangenen Jahres statt, in der Sommerpause und in den Wochen vor den Wahlen waren keine Diskussionen über Petitionen mehr angesetzt worden. Petition Nr. 6201 ist nun die erste von insgesamt neun öffentlichen Anhörungen, die vom Parlament nachgeholt werden.

Orientierungsdebatte geplant

Von den Abgeordneten gibt es viel Mitgefühl und Verständnis für die Situation Barilozzis und anderer Eltern, ganz besonders, wenn es um die Betreuung von Kindern mit Behinderung geht. Gleichzeitig erinnert die DP-Abgeordnete Barbara Agostino jedoch an die Kontrollfunktion des Staats. Wenn Kinder zu Hause von ihren Eltern betreut würden, statt in einer „Maison relais“, „wie soll der Staat kontrollieren, dass die Eltern sich ‚anständig’ um die Kinder kümmern? Um Aktivitäten, Hausaufgaben, ordentliches Essen?“ Was die besonderen Bedarfe von Kindern mit Behinderung angeht, betont die ehemalige Familienministerin Corinne Cahen (DP) die Rolle der Gemeinden, die Unterstützung und Beratung anbieten sollen. Joëlle Welfring („déi gréng“) schlägt hingegen Ganztagsschulen und ein Weiterdenken des Modells des vergüteten „congé parental“ zu einer „Familienarbeitszeit“ vor. Auf Regierungsseite findet Arbeitsminister Mischo auch mahnende Worte: Wenn jeder seine Arbeitszeit verkürzen würde, um bei den Kindern zu sein, würde das den Fachkräftemangel verstärken. Familienminister Hahn weist darauf hin, dass auf nationalem Niveau Angebot und Nachfrage bei den „Maisons relais“ ausgeglichen seien. In einigen Gemeinden gebe es aber Wartelisten, die nach sozialen Kriterien geführt würden.

Am Ende der Anhörung steht eine Entscheidung: Die Debatte soll weitergehen. Die Abgeordneten äußern den Wunsch, eine Orientierungsdebatte abzuhalten, um das Thema weiter zu vertiefen. Die Minister Mischo und Hahn werden beauftragt, für diese Debatte die neuesten Zahlen und Informationen über die aktuelle Situation vor Ort zu liefern. Außerdem soll Bildungsminister Claude Meisch (DP) eingeladen werden, in dessen Zuständigkeit die Verwaltung der „Maisons relais“ fällt.