Die luxemburgischen Tennis-Herren haben auf dem Weg in die Weltgruppe I des Davis Cups eine weite Reise vor sich. In den Play-offs muss die FLT-Auswahl in Kolumbien antreten.

Kapitän Gilles Muller hatte sich eigentlich ein Heimspiel in den Play-offs zur Weltgruppe I gewünscht. Dieser Wunsch sollte bei der Auslosung am Mittwochnachmittag in London aber nicht in Erfüllung gehen. Denn anstatt im CNT in Esch zu spielen, muss die FLT-Auswahl im Februar 2024 eine fast 9.000 Kilometer lange Reise nach Kolumbien auf sich nehmen.

Das südamerikanische Land steht in der Nationen-Weltrangliste auf dem 20. Platz und liegt damit 44 Ränge vor Luxemburg. Kolumbien hat zudem mit Daniel Elahi Galan einen Top-100-Spieler in seinen Reihen (ATP 87) – es wartet demnach eine spannende Aufgabe auf Chris Rodesch, Alex Knaff und Co.

Das FLT-Team hatte sich erst am vergangenen Wochenende mit einem 3:2-Sieg gegen Slowenien für die Play-offs zur Weltgruppe I qualifiziert. Gewinnt das Team von Muller nun im Februar das Duell mit Kolumbien, steigt Luxemburg in die Weltgruppe I auf. Im Fall einer Niederlage bleibt man in der Weltgruppe II. Die Begegnungen werden am 2. und 4. Februar 2024 ausgetragen.