Viadukt Münsbach / Dauerbaustelle: Geschwindigkeit wird vorrübergehend auf 50 km/h begrenzt

Die Straßenbauverwaltung kündigt Arbeiten an dem Viadukt Haute-Syre (OA1135) bei Münsbach an. Diese sollen von Freitag, dem 23. August, ab etwa 18.30 Uhr bis Montag, den 9. September, 6 Uhr, andauern. Die Behörde plant in diesem Zeitraum eine provisorische Dehnungsfuge am Viadukt der Autobahn A1 in Richtung Trier zu installieren (das Tageblatt berichtete).

Der Verkehr auf der A1 wird zwischen den Abfahrten Munsbach und Flaxweiler im Gegenverkehr auf einer Fahrspur pro Richtung geführt. Die Höchstgeschwindigkeit wird während dier Arbeiten auf diesem Streckenabschnitt auf 50km/h begrenzt. Außerdem bleibt die Autobahnauffahrt Munsbach in Richtung Trier in dieser Zeitspanne gesperrt.

Der Verkehr vom CR132 auf die A1 in Richtung Trier wird zudem über die A1 in Richtung Luxemburg, den Verteiler Cargo-Center und anschließend die A1 in Richtung Trier umgeleitet. Die Straßenbauverwaltung erwartet aufgrund der Vorbereitungsarbeiten bereits am Nachmittag der Schließung erste Verkehrsbehinderungen.

Die Hintergründe zu dem Thema:

– Baustelle Viadukt Münsbach/ ACL zu 10-Kilometer-Stau auf der A1: „Der erste Tag ist am schlimmsten“

– Arbeiten bis Herbst 2025: Auch die anderen drei Dehnungsfugen müssen ersetzt werden

– Tempobegrenzung am Viadukt Münsbach wird erneut herabgesetzt: Wann ist ein Ende in Sicht?

– Leitartikel: Was eine Dehnungsfuge mit Pressefreiheit zu tun hat

– Tempo 70 statt 130: Fugen auf dem Viadukt sind in schlechtem Zustand

– Autobahn-Hubbel auf der A1 soll abgebaut werden – aber Tempolimit bis 2024 bleiben

– Tempo 30 auf der Autobahn: Baustelle zwingt Autofahrer am Morgen zum Schneckentempo